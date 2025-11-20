Η Ελλάδα στις χώρες με τη μεγαλύτερη μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ - Τι έδειξαν τα ποσοστά

Στον ευρωπαϊκό νότο, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αποτυπώνεται στα νέα στοιχεία της Eurostat.

Από τα 13 εκατομμύρια ανέργων στην ΕΕ, τα 4,2 εκατομμύρια αναζητούν δουλειά για πάνω από έναν χρόνο. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό: 5,4%, με την Ισπανία (3,8%) και τη Σλοβακία (3,5%) να ακολουθούν. Στον αντίποδα, Ολλανδία (0,5%), Μάλτα (0,7%) και Δανία, Πολωνία, Τσεχία (0,8%) βρίσκονται στις καλύτερες θέσεις.

Ανεργία: Οι «κόκκινες ζώνες» της Ευρώπης

Η Μελίγια και η Θέουτα, ισπανικά εδάφη στις βόρειες ακτές της Αφρικής, εντάσσονται στις λεγόμενες «κόκκινες ζώνες» της Ευρώπης, καταγράφοντας ποσοστά ανεργίας της τάξης του 16,3% και 15,8% αντίστοιχα, ενώ η γαλλική Γουαδελούπη φτάνει το 11,4%.

Στην Ιταλία, Καμπανία (9,9%), Καλαβρία (8,3%) και Σικελία (8%) παραμένουν στις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνια ανέργων. Αντίθετα, η χαμηλότερη μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ εμφανίζεται στην Πράγα, στο Střední Čechy, στην Ουτρέχτη και στο Noord-Brabant: μόλις 0,4%. Συνολικά, 52 ευρωπαϊκές περιφέρειες βρίσκονται κάτω από το 1%.

Ως προς τις κοινωνικές ομάδες, που βρίσκονται σε «άμεσο κίνδυνο», γίνεται αντιληπτό πως η μακροχρόνια ανεργία δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Όπως επισημαίνει η Eurodiaconia, οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι:

άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο

άνθρωποι με αναπηρία

νέοι 15–24 ετών

όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης

Το ποσοστό ανεργίας στους νέους φτάνει το 14,9%, υψηλότερο από το γενικό ποσοστό και αυξημένο σε σχέση με το 2023. Η παρατεταμένη παραμονή εκτός εκπαίδευσης και εργασίας οδηγεί σε απώλεια δεξιοτήτων, δικτύων και αυτοπεποίθησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο «μόνιμου αποκλεισμού» από την αγορά εργασίας.

Η Eurostat επιβεβαιώνει επίσης ότι η ανεργία σε άτομα με χαμηλή εκπαίδευση (11,8%) και στους μετανάστες (10,5%) είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο. Τα δεδομένα δείχνουν πως ο ευρωπαϊκός Νότος χρειάζεται βαθιές παρεμβάσεις για να μην παγιωθεί μια γενιά εγκλωβισμένη στη μακροχρόνια ανεργία.

Με πληροφορίες από Euronews