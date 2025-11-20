ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προβάδισμα της ΝΔ σε τρεις δημοσκοπήσεις - Βασικό πρόβλημα για 9 στους 10 η ακρίβεια

Η ακρίβεια, στις τρεις δημοσκοπήσεις και στα ερωτήματα για τα «μεγαλύτερα, καθημερινά προβλήματα», φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστά της τάξης του 87%

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στιγμιότυπο από κάλπη / Eurokinissi
Σταθερό προβάδισμα 10 και επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως αποτυπώνεται σε διαφορετικές δημοσκοπήσεις, που πραγματοποιήθηκαν για τρεις διαδοχικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Στην αρχική έρευνα της MRB για το Open, το κυβερνών κόμμα ανέρχεται πρώτο με υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ 22%
  • ΠΑΣΟΚ 10,2%
  • Ελληνική Λύση 9%
  • Πλεύση Ελευθερίας 7%
  • ΚΚΕ 6,6%
  • Φωνή Λογικής 4,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 3,6%
  • Νίκη 2,3%
  • ΜέΡΑ25 2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
  • Νέα Αριστερά 1,5%

Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.

Τα ποσοστά των κομμάτων στις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, τα ποσοστά των κομμάτων, στην πρόθεση ψήφου, κυμαίνονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία, 22,6%
  • ΠΑΣΟΚ, 10,4%
  • Ελληνική Λύση, 7,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας, 7,6%
  • ΚΚΕ, 5,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ, 4,7%
  • Φωνή Λογικής, 3,4%
  • ΜέΡΑ25, 2,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας, 2,1%

Ως προς τα μεγαλύτερα και πιο βασικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, το θέμα της ακρίβειας «κυριαρχεί» και στις τρεις δημοσκοπήσεις, συγκεντρώνοντας ποσοστά της τάξης του 87%, ενώ ακολουθούν το ύψος εισοδημάτων (22,9%) και η δικαιοσύνη/κράτος δικαίου (21%).

Μάλιστα, στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, και όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη διαφορά των 16 μονάδων, παρουσιάζοντας ποσοστό 30%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η πρόθεση ψήφου στο κόμμα που πιθανόν να ιδρύσει ή στην κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αυξάνοντας το ποσοστό στο 24%. Αυξητική τάση παρουσιάζει και το κόμμα που πιθανόν να ιδρύσει ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

