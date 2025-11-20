ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Εντελώς αηδιαστικό» - Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν στην ανάρτηση Τραμπ περί «τιμωρίας με θάνατο»

Η ανάρτηση του Δημοκρατικού Κόμματος για το μήνυμα του προέδρου «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δημοκρατικοί για την ανάρτηση Τραμπ περί θανατικής ποινής: «Εντελώς αηδιαστικό» Facebook Twitter
0

Αντιδράσεις προκαλεί η πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!».

Ο Τραμπ δημοσίευσε το μήνυμα περί τιμωρίας με θάνατο, αμέσως μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά έξι Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, οι οποίοι κάλεσαν τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές».

«Ο Τραμπ μόλις ζήτησε θανατική ποινή για Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Εντελώς αηδιαστικό», τόνισε το Δημοκρατικό Κόμμα με ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του στο X.

Στο ίδιο ύφος, οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασαν τη «βίαιη και εμπρηστική ρητορική» του προέδρου των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές «προδότες» επειδή προέτρεψαν δημόσια, στρατιωτικούς και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να αρνηθούν «παράνομες εντολές» από την κυβέρνησή του.

Στο βίντεο τους που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».

Δημοκρατικοί για την ανάρτηση Τραμπ περί θανατικής ποινής: «Εντελώς αηδιαστικό» Facebook Twitter

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Διεθνή / Το πλήρες αρχείο από τις Δίκες της Νυρεμβέργης γίνεται διαθέσιμο διαδικτυακά

Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερες από 750.000 σελίδες από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα υπομνήματα των νομικών ομάδων και τα αποδεικτικά στοιχεία των 13 δικών που διεξήχθησαν στη Νυρεμβέργη μεταξύ 1945 και 1949
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΠΑΔΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διεθνή / Τουρκία: Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στο ποδόσφαιρο - Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση

Το σκάνδαλο στοιχηματισμού στην Τουρκία επιβεβαιώνει αυτό που ήδη πίστευαν αρκετοί φίλαθλοι, ότι διαιωνίζεται ένα σύστημα νεποτισμού και διαφθοράς στη χώρα
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Διεθνή / Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού: Χιλιάδες παιδιά στη Γάζα παγιδευμένα σε μια ατελείωτη λίστα αναμονής για ζωή

Το αδιέξοδο αποδίδεται τόσο στους περιορισμούς των ισραηλινών αρχών, που ελέγχουν απόλυτα τις άδειες εξόδου και μπλοκάρουν ιατρικές μεταφορές, όσο και στην απροθυμία πολλών κρατών να δεχθούν ασθενείς
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε νομοσχέδιο που υποχρεώνει την αποκάλυψη περισσότερων εγγράφων για τον Έπσταϊν

«Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social
LIFO NEWSROOM
 
 