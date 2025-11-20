«Εντελώς αηδιαστικό» - Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν στην ανάρτηση Τραμπ περί «τιμωρίας με θάνατο»

Αντιδράσεις προκαλεί η πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!».

Ο Τραμπ δημοσίευσε το μήνυμα περί τιμωρίας με θάνατο, αμέσως μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά έξι Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, οι οποίοι κάλεσαν τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές».

«Ο Τραμπ μόλις ζήτησε θανατική ποινή για Δημοκρατικούς εκλεγμένους αξιωματούχους. Εντελώς αηδιαστικό», τόνισε το Δημοκρατικό Κόμμα με ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του στο X.

Στο ίδιο ύφος, οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταδίκασαν τη «βίαιη και εμπρηστική ρητορική» του προέδρου των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τους Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές «προδότες» επειδή προέτρεψαν δημόσια, στρατιωτικούς και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να αρνηθούν «παράνομες εντολές» από την κυβέρνησή του.

Στο βίντεο τους που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού».