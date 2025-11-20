Δήμητρα Ματσούκα: Η πρώτη αντίδραση μετά τη σύλληψή της

Τα δημοσίευμα που έκαναν λόγο ότι συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (19/11), καθώς φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια μέθης, διέψευσε η Δήμητρα Ματσούκα, στην πρώτη της σχετική δήλωση.

Η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, απέρριψε τα όσα τις προσάπτονται, κάνοντας λόγο πως «δεν ισχύουν».

«Όχι, όχι, όχι δεν ισχύει» ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, η οποία νωρίτερα, σήμερα, οδηγήθηκε -με χειροπέδες- στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Δήμητρα Ματσούκα: Το χρονικό της σύλληψης

Υπενθυμίζεται πως η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη αργά το βράδυ της Τετάρτης όταν κινούνταν στην περιοχή της Βουλιαγμένης με το ΙΧ της, με ταχύτητα παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Οι Αρχές της έκαναν σήμα να σταματήσει και σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε στον έλεγχο, ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δίπλωμα της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις για την υπόθεση, η ηθοποιός απολογήθηκε για το συμβάν και της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

