Πέτρος Γκαϊδατζής: Ξεσπά ο Έλληνας Ολυμπιονίκης - «Πήρα χάλκινο και είμαι σίγουρος ότι δεν με έχεις ξανακούσει»

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι χάλκινος Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Με ένα βίντεο στα social, ο νεαρός αθλητής εξέφρασε το παράπονό του και παρουσίασε την σκληρή αλήθεια.

«Είμαι xάλκινος Oλυμπιανίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου. Είμαι ο Πέτρος και πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα της κωπηλασίας. Και όπως είπα πριν, είμαι σίγουρος ότι δεν με ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, με τα λεγόμενα ερασιτεχνικά αθλήματα, που... μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Η προσέγγιση στην προπόνηση είναι πλήρως επαγγελματική. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να μοιραστούμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, ακόμη και για έναν αθλητή που κατακτά ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγνώριση στη χώρα μας».

«Πώς γίνεται αυτό; Είναι πραγματικά τρελό. Και μόνο μέσω Instagram και TikTok μπορεί κάποιος να ανεβάζει βιντεάκια και να δείχνει το πώς ζει» κατέληξε, αναφέροντας ότι ο μόνος τρόπος για να αναδειχθούν οι αθλητές και να τους γνωρίσει ο κόσμος είναι να ανεβάζουν οι ίδιοι περιεχόμενο στα social.

