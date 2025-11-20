Καιρός - Ζιακοπούλου: Επιμένουν οι ισχυρές καταιγίδες - «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Ο άστατος καιρός επιμένει και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στα βόρεια και τα δυτικά.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανέφερε: «Δεν βλέπω άμεσο τέλος στις βροχές αυτές. Έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη εμμονή στο συγκεκριμένο κομμάτι της χώρας, τα βορειοδυτικά. Έχει πέσει πολύ νερό», σημειώνει.



«Προσοχή στις μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα», τόνισε για τον καιρό των επόμενων ωρών, «καθώς οι υποδομές πια είναι επιβαρυμένες, οι δρόμοι ή τα γεφύρια μπορεί να γίνουν επικίνδυνα σημεία τις επόμενες ώρες και αύριο». «Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα παραμείνουν εγκλωβισμένες εκεί στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία»



Από το Σάββατο εξασθενούν τα φαινόμενα, ενώ από Κυριακή έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και αναμένονται φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Καιρός: Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες και εντονότερες προς τα δυτικά-βορειοδυτικά τμήματα, οπότε και θα εκδηλωθούν και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, σύμφωνα με τιον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι ισχυροί και κατά τόπους πολύ έντονοι νοτιάδες θα επικρατήσουν στο Ιόνιο και το Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι τους 22 με 24 βαθμούς.

Για την Αττική αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, με τοπικά ισχυρούς νοτιάδες στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, και τον υδράργυρο προς το μεσημέρι να φτάνει τους 24 βαθμούς.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.