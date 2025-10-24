ΔΙΕΘΝΗ
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί εκτός ελέγχου στην Καλιφόρνια - Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

«Παραλίγο να χτυπήσει τη φίλη της βγαίνοντας από το πάρκινγκ» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας - Εντείνονται οι ανησυχίες για την κατάσταση της

Φωτ. Μπρίτνεϊ Σπίαρς / Χ
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφού καταγράφηκε σε βίντεο να οδηγεί εκτός ελέγχου, μετά από βραδινή της έξοδο στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με πηγές, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εθεάθη να οδηγεί «εκτός ελέγχου», καθώς φέρεται να βιώνει έντονη συναισθηματική αναστάτωση με αφορμή το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, δείχνει τη 43χρονη τραγουδίστρια να αποχωρεί από το πολυτελές εστιατόριο Red-O μαζί με μία άγνωστη γυναίκα, προτού μπει στο ΙΧ της.

Αυτόπτες μάρτυρες, υποστηρίζουν ότι αρκετά άτομα προσπάθησαν να την αποτρέψουν από το να οδηγήσει, όμως εκείνη αγνόησε τις εκκλήσεις τους. «Παραλίγο να χτυπήσει τη φίλη της βγαίνοντας από το πάρκινγκ», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς. Το βίντεο την καταγράφει να κινείται σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ακόμη και να μπαίνει στη λωρίδα ποδηλατών κατά την επιστροφή της στο σπίτι.

Σε κάποιο σημείο, φάνηκε να ακολουθεί πολύ κοντά ένα άλλο αυτοκίνητο, ενώ σταμάτησε σε φανάρι, όπου η κάμερα την κατέγραψε να βάζει κάτι στο στόμα της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δυσκολεύτηκε να περάσει την πύλη του σπιτιού της για περίπου μισή ώρα.

«Πληκτρολογούσε τον κωδικό και πλησίαζε την πύλη, αλλά δεν άνοιγε. Το έκανε τρεις ή τέσσερις φορές. Η φίλη της δε βγήκε ποτέ από το αυτοκίνητο. Μετά από 20 λεπτά έφυγε. Η Μπρίτνεϊ έμεινε άλλα δέκα λεπτά πριν καταφέρει να μπει», ανέφερε μία πηγή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόσφατη ασταθής συμπεριφορά της συμπίπτει χρονικά με την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του πρώην συζύγου της με τίτλο “You Thought You Knew”, που κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου.

Ο πρώην χορευτής κάνει αρκετές σοβαρές καταγγελίες για τον γάμο τους, μεταξύ των οποίων ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκανε χρήση ναρκωτικών ενώ θήλαζε και ότι κάποτε στεκόταν πάνω από τους γιους τους κρατώντας ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βιβλίο «έριξε τη Μπρίτνεϊ σε δίνη», χαρακτηρίζοντάς την «εκτός ελέγχου», εξηγώντας ότι το βιβλίο «άνοιξε παλιές πληγές» και πως η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την προσωπική της ζωή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

