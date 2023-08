Η μοναδική στιγμή που ένας κεραυνός «πέφτει» μέσα σε ουράνιο τόξο

Έντονες καταιγίδες έχουν αναφερθεί σε περιοχές της πολιτείας της Αιόβα από τα τέλη Ιουλίου αλλά ένας οδηγός κατάφερε να απαθανατίσει με την κάμερά του μία μοναδική εικόνα: έναν κεραυνό μέσα σε ουράνιο τόξο.

Τουλάχιστον τρεις ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την τελευταία εβδομάδα ενώ την εμφάνισή του έκανε και ένα ουράνιο τόξο το οποίο και αποφάσισε να απαθανατίσει ένας οδηγός στην Αιόβα.

Τότε προς έκπληξή του ενώ είχε καταγράψει το ουράνιο τόξο έπεσε έναν κεραυνός ακριβώς στο κέντρο του.

Η μοναδική εικόνα τον έκανε να αναφωνήσει από έκπληξη και το βίντεο αποδεικνύει πόσο δίκιο είχε.

Intense lightning on the drive to Manchester. #iawx @NStewCBS2 @WXSchnack @StormHour pic.twitter.com/8PK6xwA9NN