Η Μέγκαν Μαρκλ για τον Χάρι ως πατέρα: Ετοιμάζουμε μαζί το lunch box των παιδιών

Μια προσωπική ιστορία μοιράστηκε η Μέγκαν Μαρκλ για να δείξει πώς είναι ο πρίγκιπας Χάρι ως πατέρας, αλλά και πόσο αγαπά τους Αγώνες Invictus που έχει δημιουργήσει ο ίδιος.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ βρίσκονταν στον Καναδά για τους Αγώνες Invictus, όταν η Μέγκαν Μαρκλ έκανε μια εγκάρδια εισαγωγή «χωρίς σενάριο», στον πρίγκιπα Χάρι.

Στους Αγώνες Invictus συμμετέχουν βετεράνοι πολέμου, τραυματίες και άρρωστοι στρατιωτικοί και διαδραματίζονται στο Βανκούβερ και στο Γουίστλερ από τις 8 έως τις 16 Φεβρουαρίου.

«Δεν σχεδίαζα να μιλήσω απόψε», είπε η Μέγκαν. «Μόλις φτάσαμε πριν από μερικές ώρες και άγγιξα το καναδικό έδαφος και είπα, "αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου"». «Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι και αναγνωρίζουμε επίσης ότι οι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα είστε τόσο εξαντλημένοι από το πόσα ταξίδια έχετε κάνει, πόση αδρεναλίνη έχετε ανεβάσει, πόσο ενθουσιασμένοι είστε για μια από τις πιο εξαιρετικές, αξέχαστες, αξέχαστες εβδομάδες πιθανώς για εσάς και τις οικογένειές σας», συνέχισε.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και θα ήταν παράβλεψη αν δεν αδράξω την ευκαιρία να συστήσω κάποιον που σημαίνει πολλά για μένα και ξέρω ότι σημαίνει πολλά για όλους εσάς», πρόσθεσε, μιλώντας για τον πρίγκιπα Χάρι.

«Θα τον δείτε όλη αυτή την εβδομάδα», είπε η Μέγκαν. «Θα τον δείτε στους αγώνες, θα τον δείτε πιθανώς να κουλουριάζεται μαζί σας και να σας επευφημεί στο μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο».

