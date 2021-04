Η λαίδη Κόλιν Κάμπελ λέει ότι ξέρει ποιος έκανε το ρατσιστικό σχόλιο για τον Άρτσι: «Ήταν παρεξήγηση»

Η λαίδη Κόλιν Κάμπελ υποστηρίζει ότι γνωρίζει το μέλος της βασιλικής οικογένειας που κατηγόρησε η Μέγκαν Μαρκλ για «ρατσισμό» αλλά λέει πως ήταν «παρεξήγηση».

Στην συνέντευξη που έδωσαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ, ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψαν μεταξύ άλλων ότι κατά την εγκυμοσύνη της δούκισσας του Σάσεξ υπήρχαν ανησυχίες και συνομιλίες εντός της βασιλικής οικογένειας για το πόσο σκούρο θα ήταν το χρώμα δέρματος του παιδιού τους.

Μετά τις αντιδράσεις, η Όπρα Γουίνφρεϊ δήλωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε να καταστεί σαφές ότι δεν ήταν η βασίλισσα Ελισάβετ ή ο πρίγκιπας Φίλιππος εκείνοι που προχώρησαν στο ρατσιστικό σχόλιο για το δέρμα του μωρού.

Η λαίδη Κόλιν Κάμπελ ή Lady C όπως την αποκαλούν, πρώην σταρ του I'm A Celebrity Get Me Out Of Here και αμφιλεγόμενη βασιλική βιογράφος, ισχυρίστηκε ότι το φερόμενο σχόλιο έκανε η πριγκίπισσα Άννα, κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ και θεία του πρίγκιπα Χάρι.

EPA/CHRIS ALLERTON

Σε νέο βίντεο στο λογαριασμό της στο YouTube, η Κόλιν Κάμπελ, που έχει γράψει 8 βιβλία για την βασιλική οικογένεια και έγινε διάσημη στην τηλεόραση όταν πρώτη μίλησε για τις διατροφικές διαταραχές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη συζήτηση ανάμεσα στον Χάρι και την θεία του, λέγοντας ωστόσο πως δεν τίθεται θέμα ρατσισμού.

Όπως λέει, το θέμα ήταν απλώς μια παρεξήγηση, επειδή η πριγκίπισσα Άννα ανησυχούσε αν η Μέγκαν Μαρκλ ήταν κατάλληλη για τη βασιλική ζωή, ενώ εξαρχής φέρεται να μην ήθελε να γίνει αυτός ο γάμος. «Τελικά, αποδείχθηκε αλήθεια», σημειώνει η Κάμπελ.

Επιπλέον αναφέρει ότι η ερώτηση της πριγκίπισσας Άννας προς το ζευγάρι ίσως να μην είχε ρατσιστικό χαρακτήρα αλλά να τους εξέφραζε τον προβληματισμό της για την αντιμετώπισή τους από τα media.

«Υπήρξε μία παρανόηση κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με τις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ Βρετανών και Αμερικανών», είπε και συνέχισε: «Η πριγκίπισσα Άννα δικαίως ανησυχούσε ότι εάν ο γάμος προχωρούσε και υπήρχαν παιδιά, θα προκύπταν σοβαρά προβλήματα, όχι λόγω του χρώματος της Μέγκαν, αλλά λόγω της αδυναμίας και της αποφασιστικότητας της να εκτιμήσει τις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των δύο λαών. Έτσι, θα ήταν δύσκολο να σεβαστεί πραγματικά τις αξίες και τους θεσμούς του παλατιού», είπε.