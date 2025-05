Η κυβέρνηση Τραμπ σκληραίνει τους ελέγχους στους δημοσιογράφους του Πενταγώνου

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέους, αυστηρούς περιορισμούς στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που καλύπτουν το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, με απόφαση που εξέδωσε την ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με την εντολή, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει πλέον να συνοδεύονται επίσημα σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων του Πενταγώνου, περιορίζοντας σημαντικά την ελεύθερη πρόσβασή τους.

Τα μέτρα, που ισχύουν άμεσα, απαγορεύουν την πρόσβαση στους περισσότερους χώρους του Πενταγώνου στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, εκτός αν οι δημοσιογράφοι διαθέτουν επίσημη άδεια και συνοδεία. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι, παρά τη δέσμευση του για διαφάνεια, «η προστασία των διαβαθμισμένων και ευαίσθητων πληροφοριών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση», καθώς η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψή τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των στρατιωτικών.

Η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου, που εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον αμερικανικό στρατό, κατήγγειλε τα νέα μέτρα ως «άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου». Υπογραμμίζει πως οι περιορισμοί αυτοί βασίζονται σε ανησυχίες για την επιχειρησιακή ασφάλεια, ωστόσο τονίζει ότι επί δεκαετίες οι δημοσιογράφοι είχαν πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους χωρίς παρόμοια εμπόδια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια ερευνών για διαρροές που οδήγησαν σε διοικητικές άδειες τριών αξιωματούχων του Πενταγώνου, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση Τραμπ απαίτησε από μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, Washington Post, CNN και NBC News, να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο. Αντίθετα, δόθηκε προτεραιότητα σε μέσα φιλικά προς την κυβέρνηση Τραμπ, όπως τα New York Post, Breitbart και One America News Network.

Επιπλέον, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη χρήση ανιχνευτών ψεύδους για τον εντοπισμό διαρροών, με αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να απειλούνται με απόλυση σε περίπτωση άρνησης υποβολής σε τέτοια τεστ. Ο Λευκός Οίκος ξεκαθαρίζει ότι ο Τραμπ δεν θα ανεχθεί διαρροές και ότι οι υπάλληλοι που ευθύνονται θα λογοδοτήσουν.

Η εντολή του Πιτ Χέγκσεθ προβλέπει επίσης την ανανέωση των διαπιστευτηρίων των δημοσιογράφων και την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων για την έκδοσή τους, επισημαίνοντας την ευθύνη τους στην προστασία των εθνικών μυστικών και ευαίσθητων πληροφοριών.