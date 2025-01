Η Κου Κλουξ Κλαν μοιράζει φυλλάδια στο Κεντάκι που λέει στους μετανάστες να «φύγουν τώρα»

Η αστυνομία του Κεντάκι διεξάγει έρευνα για τα ρατσιστικά φυλλάδια της Κου Κλουξ Κλαν που έλεγαν στους μετανάστες να «φύγουν τώρα».

Τα φυλλάδια διανεμήθηκαν σε όλη την πολιτεία. Τα φυλλάδια δείχνουν μια γελοιογραφία του «θείου Σαμ» να κλωτσάει μια πενταμελή οικογένεια, μεταξύ των οποίων ένα μωρό και δύο μικρά παιδιά. Ο θείος Σαμ κρατά ένα έγγραφο που λέει «Διακήρυξη» και δηλώνει: «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Παρακολούθηση όλων των μεταναστών. Αναφέρετέ τους όλους».

Σημειώνεται ότι ο θείος Σαμ είναι μια κοινή εθνική προσωποποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης ή των Ηνωμένων Πολιτειών εν γένει, που φέρεται να τέθηκε σε χρήση κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1812 και υποτίθεται ότι ονομάστηκε έτσι για τον Σάμουελ Γουίλσον.

Τα φυλλάδια διανεμήθηκαν την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα μιλήσει εχθρικά για τους μετανάστες και έχει ορκιστεί να ξεκινήσει «το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης στην αμερικανική ιστορία».

