Η Κίνα ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν

Η Κίνα διεξήγαγε στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, προσομοιώνοντας την κατάληψη και τον αποκλεισμό βασικών περιοχών του νησιού, ως προειδοποίηση προς τις «αποσχιστικές δυνάμεις».

Στις ασκήσεις συμμετείχαν ο στρατός ξηράς, το ναυτικό, η πολεμική αεροπορία και οι πυραυλικές δυνάμεις, ενώ περιλαμβάνονται και ασκήσεις με πραγματικά πυρά, ανακοίνωσε ο κινεζικός στρατός.

Με την κωδική ονομασία «Justice Mission 2025», οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πώληση ενός από τα μεγαλύτερα πακέτα οπλισμού προς την Ταϊβάν, αξίας 11 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Πεκίνο, το οποίο με τη σειρά του επέβαλε κυρώσεις σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Η προσπάθεια της Ταϊβάν να ενισχύσει σημαντικά την άμυνά της φέτος έχει επίσης εξοργίσει το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί το αυτοδιοικούμενο νησί μέρος της επικράτειάς του.

Το προεδρικό γραφείο της Ταϊβάν επέκρινε τις επικείμενες κινεζικές ασκήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες πρόκληση προς τους διεθνείς κανόνες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι τη Δευτέρα εντόπισε 89 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 28 πολεμικά πλοία και σκάφη της ακτοφυλακής κοντά στο νησί.

Το υπουργείο πρόσθεσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι έχει αναπτύξει τα δικά του πυραυλικά συστήματα και δυνάμεις για την παρακολούθηση της κατάστασης, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε «υψηλή επιφυλακή» για την υπεράσπιση της Ταϊβάν και την «προστασία του λαού μας».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας χαρακτήρισε τις ασκήσεις «αυστηρή τιμωρία για τις αποσχιστικές δυνάμεις που επιδιώκουν την ανεξαρτησία μέσω της βίας» και προειδοποίησε «εξωτερικές δυνάμεις» να μην «χρησιμοποιούν την Ταϊβάν για να περιορίσουν την Κίνα».

«Κάθε σκοτεινό σχέδιο που αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την επανένωση της Κίνας είναι καταδικασμένο να αποτύχει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Λιν Τζιαν σε τακτική ενημέρωση τη Δευτέρα.

Παρότι η Κίνα εδώ και καιρό καλεί σε «ειρηνική επανένωση» με την Ταϊβάν, διαθέτει επίσης νόμο που προβλέπει την προσφυγή σε «μη ειρηνικά μέσα» για να αποτραπεί η «απόσχιση» του νησιού.

Το Πεκίνο έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ότι επιδιώκει την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Ταϊβάν είναι ήδη κυρίαρχο κράτος και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να κηρύξει επίσημα την ανεξαρτησία της.

Την Κυριακή, ο Λάι δήλωσε σε συνέντευξη σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Ταϊβάν πρέπει να «συνεχίσει να αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας ώστε [η Κίνα] να μην μπορεί ποτέ να πληροί τα κριτήρια» για εισβολή.

Πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνησή του δεσμεύεται να «διατηρήσει το status quo» και δεν θα προκαλέσει την Κίνα, αν και σημείωσε ότι η ειρήνη βασίζεται στην «πραγματική ισχύ».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι οι περισσότεροι Ταϊβανέζοι επιθυμούν τη διατήρηση του «status quo», δηλαδή ούτε ένωση με την Κίνα ούτε επίσημη κήρυξη ανεξαρτησίας. Το υπουργείο Μεταφορών της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι, όσο συνεχίζονται οι ασκήσεις, τόσο οι διεθνείς όσο και οι εσωτερικές πτήσεις θα εκτρέπονται μακριά από επικίνδυνες περιοχές, επηρεάζοντας περισσότερους από 100.000 επιβάτες.

Από το 2022, το Πεκίνο έχει εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά της Ταϊβάν, συνήθως ως απάντηση σε ό,τι θεωρεί απειλές, όπως η επίσκεψη της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν το 2022 και η ορκωμοσία του Λάι το 2024.

Η τελευταία άσκηση με πραγματικά πυρά της Κίνας στα Στενά της Ταϊβάν, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, προσομοίωσε πλήγματα σε βασικά λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Παράλληλα με τις ασκήσεις, ο κινεζικός στρατός δημοσίευσε σειρά σκίτσων που απεικόνιζαν τον Λάι ως «παράσιτο».

Η Ταϊβάν πραγματοποιεί επίσης δικές της στρατιωτικές ασκήσεις, τόσο για να προετοιμάσει τον πληθυσμό της για ενδεχόμενη επίθεση όσο και για να επιδείξει τις αμυντικές της δυνατότητες στο Πεκίνο. Η φετινή άσκηση Han Kuang, που διήρκεσε 10 ημέρες, ήταν η μεγαλύτερη και μακρύτερη μέχρι σήμερα.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Λάι έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες του νησιού εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Πεκίνο.

Τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της Ταϊβάν ανακοίνωσε την κατασκευή ενός θολωτού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ρητά την Κίνα. Ο κινεζικός στρατός ανέφερε επίσης ότι οι ασκήσεις αυτής της εβδομάδας στα Στενά της Ταϊβάν στοχεύουν και στην αποτροπή «εκτός της αλυσίδας των νησιών».

Οι σχέσεις της Κίνας με την Ιαπωνία έχουν επιδεινωθεί δραματικά, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, αφού η Ιάπωνας πολιτικός ηγέτης Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον περασμένο μήνα –απαντώντας σε ερώτηση στο κοινοβούλιο– ότι οι ιαπωνικές δυνάμεις αυτοάμυνας θα μπορούσαν να επέμβουν αν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Η Κίνα διαμαρτυρήθηκε έντονα και εξέδωσε προειδοποιήσεις προς τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ιαπωνία διαμαρτυρήθηκε όταν κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη «κλείδωσαν» τα ραντάρ τους σε ιαπωνικά αεροσκάφη, ενώ το Πεκίνο κατηγόρησε το Τόκιο ότι «παρενοχλεί» τις δυνάμεις του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.

Με πληροφορίες από BBC