Ταϊβάν: Διανομή «εγχειριδίων ασφαλείας» σε όλα τα νοικοκυριά εν μέσω αυξανόμενης απειλής από την Κίνα

Η Ταϊβάν θα αρχίσει αυτή την εβδομάδα να διανέμει εκατομμύρια εγχειρίδια «πολιτικής άμυνας» στα νοικοκυριά, σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να προετοιμάσει τους κατοίκους της για πιθανά έκτακτα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου κινεζικής επίθεσης.

Το εγχειρίδιο, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει για πρώτη φορά οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες εάν βρεθούν αντιμέτωποι με εχθρικούς στρατιώτες και τονίζει ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί παράδοσης της Ταϊβάν πρέπει να θεωρείται ψευδής.

Παρέχει επίσης οδηγίες για τον εντοπισμό καταφυγίων βομβών και την προετοιμασία κιτ έκτακτης ανάγκης. Η κίνηση αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα της Ταϊβάν να προετοιμάσει τον πληθυσμό της για κρίσεις που κυμαίνονται από φυσικές καταστροφές έως κινεζική εισβολή, καθώς το Πεκίνο εντείνει την στρατιωτική και πολιτική πίεση με σκοπό να επιβάλει τις κυριαρχικές του αξιώσεις στο νησί.

«Αυτό το φυλλάδιο δείχνει την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», δήλωσε ο Λιν Φέι-φαν, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, ο οποίος επέβλεψε την προσπάθεια.

«Θέλουμε οι άνθρωποι σε όλη το Στενό της Ταϊβάν να κατανοήσουν ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος αν η Κίνα πάρει τη λάθος απόφαση, γιατί ο λαός της Ταϊβάν έχει αποφασιστικότητα και ξεκάθαρη δέσμευση να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να δράσουν για να προστατεύσουν ο ένας τον άλλον», τόνισε ο ίδιος.

Η διανομή σε περισσότερα από 9,8 εκατομμύρια γραμματοκιβώτια σε όλο το νησί θα ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, ενώ σύντομα θα διανεμηθούν και εκδόσεις του εγχειριδίου στα αγγλικά και σε άλλες ξένες γλώσσες, είπε ο Λιν.

Μετά τη διανομή, ο Λιν είπε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει τους πολίτες να προετοιμάσουν τα προσωπικά τους κιτ έκτακτης ανάγκης μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν —η οποία κυβερνάται δημοκρατικά— ως δικό της έδαφος και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να θέσει το νησί υπό τον έλεγχό της. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις εδαφικές διεκδικήσεις της Κίνας, δηλώνοντας ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Το εγχειρίδιο περιγράφει πιθανά σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ταϊβάν, από σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια και κυβερνοεπιθέσεις, έως ελέγχους σε ταϊβανέζικα πλοία από ένα «εχθρικό έθνος» ως προοίμιο σύγκρουσης, και ακόμη και μια ολοκληρωτική εισβολή.

Ο Λιν είπε ότι η Ταϊβάν αντιμετωπίζει ήδη υβριδικό πόλεμο από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων, διείσδυσης, εκστρατειών παραπληροφόρησης και στρατιωτικών παραβιάσεων κοντά στο νησί.

Με πληροφορίες από Reuters