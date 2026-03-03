ΔΙΕΘΝΗ

Δώδεκα χρόνια κάθειρξη σε γνωστό ράπερ για θανατηφόρο τροχαίο στο Λονδίνο

Μετά τη σύγκρουση, ο ράπερ δεν σταμάτησε για να παράσχει βοήθεια, εγκαταλείποντας το σημείο

The LiFO team
Φωτ: Getty Images
Σε ποινή κάθειρξης 12 ετών καταδικάστηκε ο βραβευμένος Βρετανός ράπερ Ghetts, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο ενός 20χρονου φοιτητή σε τροχαίο δυστύχημα με εγκατάλειψη στο βορειοανατολικό Λονδίνο.

Ο 41χρονος καλλιτέχνης, κατά κόσμον Τζάστιν Κλαρκ-Σάμιουελ, είχε παραδεχθεί την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου μέσω επικίνδυνης οδήγησης και οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου Old Bailey, όπου ανακοινώθηκε η ποινή του.

Το θύμα, ο πανεπιστημιακός φοιτητής Γιούμπιν Ταμάνγκ με καταγωγή από το Νεπάλ, παρασύρθηκε τα ξημερώματα της 18ης Οκτωβρίου 2025 ενώ διέσχιζε δρόμο στην περιοχή Ilford. Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του δύο ημέρες αργότερα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε πολυτελές όχημα υψηλών επιδόσεων με ταχύτητα που υπερέβαινε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, σε κατοικημένη περιοχή. Μετά τη σύγκρουση δεν σταμάτησε για να παράσχει βοήθεια, εγκαταλείποντας το σημείο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, τόσο λόγω της σοβαρότητας του δυστυχήματος όσο και εξαιτίας της αναγνωρισιμότητας του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από BBC

 
