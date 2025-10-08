ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ταϊβάν σε ενεργειακό κλοιό: Ο κινεζικός αποκλεισμός που μπορεί να «σβήσει» το νησί σε 11 ημέρες

Η εξάρτηση της Ταϊβάν από εισαγόμενο LNG αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο στρατηγικό της αδύνατο σημείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΑΙΒΑΝ ΚΙΝΑ Facebook Twitter
0

Οι πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν έχουν φέρει στο προσκήνιο μια κρίσιμη ευπάθεια του νησιού: την πλήρη εξάρτησή του από εισαγόμενο καύσιμο. Η Κίνα δείχνει ότι θα μπορούσε να περικυκλώσει την Ταϊβάν και να μπλοκάρει τις ζωτικές θαλάσσιες οδούς, περιορίζοντας την ενεργειακή και βιομηχανική παραγωγή της, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε πλήρη εισβολή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενέργεια, καθώς το LNG παράγει σχεδόν το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας της Ταϊβάν. Σε περίπτωση πλήρους αποκλεισμού, τα αποθέματα θα εξαντλούνταν μέσα σε λίγες ημέρες, παραλύοντας την ηλεκτροδότηση και επηρεάζοντας σοβαρά τη βιομηχανία.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν αυξάνει την αποθήκευση ενέργειας και επανεξετάζει τη στρατηγική της, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, που όμως σήμερα δεν επαρκούν για πλήρη αυτονομία. Το νησί εστιάζει επίσης στην εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών LNG από τις ΗΠΑ, καθώς η αμερικανική στήριξη θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση πιθανής κινεζικής πίεσης.

Ταϊβάν: Οι στρατηγικές λύσεις και η αμερικανική υποστήριξη

Αμερικανικές προσομοιώσεις αποκάλυψαν ότι τα αποθέματα LNG της Ταϊβάν θα διαρκούσαν μόνο 11 ημέρες σε περίπτωση αποκλεισμού. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει νομοθετικά μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων προμηθειών του νησιού και τη στήριξη των εισαγωγών LNG, παρέχοντας ακόμη και ασφάλιση για τους μεταφορείς.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ταϊβάν από το Κατάρ και η κυριαρχία της Κίνας στην αγορά Qatari LNG δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις. Οι αναλυτές συνιστούν την αύξηση των εισαγωγών αμερικανικού LNG, την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης και συνεργασία με συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Παράλληλα, η πιθανότητα προσωρινού αποκλεισμού θα απαιτούσε λήψη μέτρων εξοικονόμησης, που θα επηρέαζαν την παραγωγή ηλεκτρονικών και ημιαγωγών, με σημαντικές παγκόσμιες συνέπειες. Το νησί δεν θα αντιμετώπιζε άμεσο πρόβλημα διατροφής, αλλά η βιομηχανία θα περιοριζόταν σημαντικά.

Η Ταϊβάν εργάζεται για να αυξήσει το ποσοστό παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές στο 70% μέχρι το 2050, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επαναλειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων, κρίσιμης σημασίας για την ενεργειακή της ανθεκτικότητα.

Με την Κίνα να απειλεί ενεργειακά και στρατηγικά την Ταϊβάν, η ασφάλεια των αποθεμάτων LNG και η συνεργασία με τις ΗΠΑ καθίστανται καθοριστικά στοιχεία για την επιβίωση και την αυτονομία του νησιού.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της και να αποδυναμώσει την αμερικανική δέσμευση
LIFO NEWSROOM
Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Διεθνή / Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπό πίεση το Βέλγιο: Η Δύση ζητά τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Διεθνή / Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ζητούν να ανοίξουν τα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Το Βέλγιο δέχεται αυξανόμενη πίεση από ΗΠΑ και Ευρωπαίους συμμάχους να επιτρέψει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος και οι ανάγκες ανοικοδόμησης εντείνονται
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητήσουν τη μελλοντική αγορά φαρμάκων, με τη BlinkRx να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
LIFO NEWSROOM
Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: 7 πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Διεθνή / Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιγράφουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, από τις μαζικές απελάσεις μέχρι την απόρριψη διεθνών συμφωνιών. Η Κέμι Μπάντενοκ φέρνει το “Make America Great Again” στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό ενόψει εκλογών
LIFO NEWSROOM
Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Διεθνή / Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπλόκαρε δύο φορές τα σχέδιά του για στρατιωτική επέμβαση στο Πόρτλαντ. Ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε απέναντι σε δύο προέδρους και γιατί η ιστορία της συγκλονίζει ξανά την Ουάσινγκτον
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Διεθνή / Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο φορέας απονομής του βραβείου
LIFO NEWSROOM
 
 