Η Ταϊβάν σε ενεργειακό κλοιό: Ο κινεζικός αποκλεισμός που μπορεί να «σβήσει» το νησί σε 11 ημέρες

Οι πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν έχουν φέρει στο προσκήνιο μια κρίσιμη ευπάθεια του νησιού: την πλήρη εξάρτησή του από εισαγόμενο καύσιμο. Η Κίνα δείχνει ότι θα μπορούσε να περικυκλώσει την Ταϊβάν και να μπλοκάρει τις ζωτικές θαλάσσιες οδούς, περιορίζοντας την ενεργειακή και βιομηχανική παραγωγή της, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε πλήρη εισβολή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενέργεια, καθώς το LNG παράγει σχεδόν το μισό της ηλεκτρικής ενέργειας της Ταϊβάν. Σε περίπτωση πλήρους αποκλεισμού, τα αποθέματα θα εξαντλούνταν μέσα σε λίγες ημέρες, παραλύοντας την ηλεκτροδότηση και επηρεάζοντας σοβαρά τη βιομηχανία.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν αυξάνει την αποθήκευση ενέργειας και επανεξετάζει τη στρατηγική της, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, που όμως σήμερα δεν επαρκούν για πλήρη αυτονομία. Το νησί εστιάζει επίσης στην εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών LNG από τις ΗΠΑ, καθώς η αμερικανική στήριξη θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση πιθανής κινεζικής πίεσης.

Ταϊβάν: Οι στρατηγικές λύσεις και η αμερικανική υποστήριξη

Αμερικανικές προσομοιώσεις αποκάλυψαν ότι τα αποθέματα LNG της Ταϊβάν θα διαρκούσαν μόνο 11 ημέρες σε περίπτωση αποκλεισμού. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει νομοθετικά μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων προμηθειών του νησιού και τη στήριξη των εισαγωγών LNG, παρέχοντας ακόμη και ασφάλιση για τους μεταφορείς.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ταϊβάν από το Κατάρ και η κυριαρχία της Κίνας στην αγορά Qatari LNG δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις. Οι αναλυτές συνιστούν την αύξηση των εισαγωγών αμερικανικού LNG, την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης και συνεργασία με συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Παράλληλα, η πιθανότητα προσωρινού αποκλεισμού θα απαιτούσε λήψη μέτρων εξοικονόμησης, που θα επηρέαζαν την παραγωγή ηλεκτρονικών και ημιαγωγών, με σημαντικές παγκόσμιες συνέπειες. Το νησί δεν θα αντιμετώπιζε άμεσο πρόβλημα διατροφής, αλλά η βιομηχανία θα περιοριζόταν σημαντικά.

Η Ταϊβάν εργάζεται για να αυξήσει το ποσοστό παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές στο 70% μέχρι το 2050, ενώ παράλληλα εξετάζεται η επαναλειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων, κρίσιμης σημασίας για την ενεργειακή της ανθεκτικότητα.

Με την Κίνα να απειλεί ενεργειακά και στρατηγικά την Ταϊβάν, η ασφάλεια των αποθεμάτων LNG και η συνεργασία με τις ΗΠΑ καθίστανται καθοριστικά στοιχεία για την επιβίωση και την αυτονομία του νησιού.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

