Νέα Υόρκη: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στον ποταμό Χάντσον

Μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση έπεσε τη Δευτέρα το βράδυ στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον, όμως ο πιλότος και ένας επιβάτης κατάφεραν να βγουν από το αεροσκάφος και να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι πρόκειται για Cessna 172, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα από το αεροδρόμιο Long Island MacArthur, στην περιοχή Ρονκόνκομα του Λονγκ Άιλαντ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν προς το σημείο όπου είχε δοθεί η αρχική αναφορά για πτώση αεροσκάφους, αλλά στην πρώτη φάση δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Middle Hope. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος εντοπίστηκε στα νερά ανοιχτά του Νιούμπεργκ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν.

PLANE IN THE HUDSON:

part of Cessna 172 visible through the ice. Emergency landing last night - 2 made it safely ashore. Had reported engine trouble while on approach to Stewart for a “stop and go” landing/takeoff. pic.twitter.com/hSv3a27nIG — Tony Aiello (@AielloTV) March 3, 2026

Ο πιλότος και ο επιβάτης μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και αντιμετώπιση ελαφρών τραυματισμών, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Τα στοιχεία τους δεν ανακοινώθηκαν.

Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Η FAA έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, συνεχάρη τους διασώστες για την άμεση κινητοποίηση, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη θαύμα στον Χάντσον», σε αναφορά στην προσθαλάσσωση επιβατικού αεροσκάφους στον ίδιο ποταμό το 2009, από την οποία είχαν διασωθεί όλοι οι επιβαίνοντες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αναγκαστική προσγείωση για τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο