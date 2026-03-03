Τραμπ: Το Ιράν «ξεμένει από πυραύλους και εκτοξευτές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη 3 Μαρτίου, σε τηλεφωνική συνέντευξη στο POLITICO, ότι το Ιράν «ξεμένει» από κρίσιμα οπλικά μέσα, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτική του δυνατότητα φθίνει καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη ημέρα του.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη αναμένεται να «συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους για λίγο», αλλά ισχυρίστηκε ότι οι ιρανικές δυνάμεις υφίστανται σημαντικές απώλειες σε υποδομές εκτόξευσης. «Ξεμένουν και ξεμένουν από περιοχές από όπου μπορούν να τους ρίχνουν, γιατί αποδεκατίζονται», είπε, προσθέτοντας: «Ξεμένουν από εκτοξευτές».

Η συγκεκριμένη εκτίμηση, όπως σημειώνεται, δεν είχε παρουσιαστεί στη δημόσια ενημέρωση του Πενταγώνου τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ούτε είχε διατυπωθεί δημόσια από άλλους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις του προέδρου γίνονται ενώ οι ΗΠΑ και χώρες της Μέσης Ανατολής αναμένουν νέα κύματα ιρανικών πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων, καθώς η Τεχεράνη απαντά στρατιωτικά από την έναρξη της σύγκρουσης το Σάββατο.

Στο ίδιο πλαίσιο, αμερικανικές πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία και στο Κουβέιτ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα κλείσουν, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε Αμερικανούς πολίτες σε όλη τη Μέση Ανατολή να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επάρκεια σε πυρομαχικά και ότι η αμυντική βιομηχανία κινείται με ταχύ ρυθμό για την παραγωγή υλικού, λέγοντας ότι οι εταιρείες βρίσκονται «υπό έκτακτες εντολές» ώστε να αυξηθεί γρήγορα η παραγωγή. Είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν «απεριόριστα» αποθέματα σε «μεσαία και ανώτερα μεσαία» πυρομαχικά, αποδίδοντας στην προηγούμενη κυβέρνηση επιλογές που, κατά την άποψή του, δεν αξιοποίησαν αυτά τα αποθέματα.

Ωστόσο, την ίδια ημέρα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ προειδοποίησε για «ενδεχόμενη απελπιστική και καταστροφική έλλειψη» συστημάτων THAAD και Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται για αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, μεταξύ άλλων για την προστασία πρεσβειών, βάσεων και αμάχων.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η διάρκεια των συγκρούσεων παραμένει αβέβαιη, λέγοντας πως ο πόλεμος θα μπορούσε να κρατήσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες» ή να τελειώσει «σε λίγες ημέρες». Επανέλαβε, επίσης, ως αιτιολόγηση ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου ή στη δυνατότητα να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο ζήτημα της επόμενης ημέρας στο Ιράν, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν ανοικτός σε συνεργασία με μέλη ενός «αναδιαμορφωμένου» κυβερνητικού σχήματος, εφόσον προκύψει από τη σύγκρουση. Ερωτηθείς αν είναι αργά για μια τέτοια προσέγγιση, απάντησε: «Όχι, δεν είναι αργά», προσθέτοντας τον ισχυρισμό ότι «49» ανώτερα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος έχουν σκοτωθεί και ότι «νέοι αναδύονται», σημειώνοντας πως «πολλοί θέλουν τη θέση».

Με πληροφορίες από Politico

