Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκτούν νέο μέλος στην ομάδα δημοσίων σχέσεών τους

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προσέλαβαν ένα νέο μέλος στο προσωπικό τους.

Η Λίζα Ρέιβενσκροφτ εντάσσεται στο τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Παλατιού του Κένσινγκτον, προερχόμενη από την κορυφαία ομάδα δημοσίων σχέσεων Edelman. Η Ρέιβενσκροφτ έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, δεξιότητες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες εν μέσω της συνεχιζόμενης αναταραχής που αφορά τον θείο του Ουίλιαμ, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Το νέο μέλος του προσωπικού της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η Edelman στο Ηνωμένο Βασίλειο διευθύνεται από τον πρώην υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του παλατιού Τζούλιαν Πέιν, πρώην επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης του βασιλιά Κάρολου. Η εφημερίδα Mail on Sunday, η οποία δημοσίευσε την είδηση για τη νέα πρόσληψη του Γουίλιαμ, υποθέτει ότι ο ίδιος μπορεί να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της Ρέιβενσκροφτ. «Δεν είναι πιθανό να είναι σύμπτωση το γεγονός ότι ένα από τα πιο έμπειρα και σεβαστά μέλη του προσωπικού του έχει αναλάβει βασικό ρόλο στο γραφείο της Κέιτ και του Ουίλιαμ μετά από μια περίοδο αναταραχής», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα στις 11 Ιανουαρίου.

Το PEOPLE διαθέτει την πληροφορία ότι η Ρέιβενσκροφτ θα ενταχθεί στο γραφείο του Ουίλιαμ και της Κέιτ σε μια θέση που δεν σχετίζεται με την αντιμετώπιση κρίσεων στο γραφείο Τύπου του παλατιού. Θα ασχολείται με τις καθημερινές σχέσεις με τον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης που προκύπτουν με μέλη των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης.

Ο διορισμός έρχεται εν μέσω των επιπτώσεων από τις σχέσεις του θείου του Ουίλιαμ, του πρώην πρίγκιπα Άντριου, με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου, 65 ετών, αναμένεται να εγκαταλείψει σύντομα το σπίτι του των τελευταίων δύο δεκαετιών, το Royal Lodge, και να μετακομίσει, πιθανότατα σε μια ιδιωτική κατοικία στην ιδιοκτησία του βασιλιά στο Σάντρινγκχαμ. Ο Άντριου αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη μακροχρόνια μίσθωση που κατείχε για το ακίνητο, καθώς και να στερηθεί τους υπόλοιπους βασιλικούς τίτλους και τιμές του τον Οκτώβριο του 2025, εν μέσω ανανεωμένης εξέτασης των δεσμών του με τον Έπσταϊν. Η κίνηση αυτή, που διατάχθηκε από τον βασιλιά Κάρολο, υποστηρίχθηκε από τον Ουίλιαμ.

Οι σχέσεις του πριγκιπικού ζεύγους με τους εργαζόμενούς τους

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν πολλούς μακροχρόνιους υπαλλήλους. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2025, αποχαιρέτησαν τη Νατάσα Άρτσερ, ένα βασικό μέλος του προσωπικού τους. Μετά από 15 χρόνια αφοσιωμένης υπηρεσίας ως προσωπική βοηθός της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η Άρτσερ, 37 ετών, άφησε τη θέση της στο παλάτι για να ιδρύσει τη δική της ιδιωτική εταιρεία συμβούλων.

Εντάχθηκε στο προσωπικό το 2010 ως προσωπική βοηθός της Κέιτ και του Ουίλιαμ και, με την πάροδο του χρόνου, έγινε αναπόσπαστο μέλος του στενού κύκλου της Κέιτ και αναγνωρίστηκε ευρέως ως η ανεπίσημη στιλίστρια της. Πιο πρόσφατα, ήταν ανώτερη ιδιωτική εκτελεστική βοηθός του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Στην αλλαγή του έτους, η νταντά του ζευγαριού, η οποία είναι μαζί τους από τη γέννηση του πρίγκιπα Τζορτζ, πριν από 12 χρόνια, ανταμείφθηκε για τη μακροχρόνια υπηρεσία και την αφοσίωσή της. Η Μαρία Τερέζα Τουρριόν Μποράλο τιμήθηκε με το Βασιλικό Βικτωριανό Μετάλλιο (Ασημένιο) από τον Βασιλιά Κάρολο στην λίστα τιμητικών διακρίσεων της Πρωτοχρονιάς για τις υπηρεσίες της. Η Μποράλο, που γεννήθηκε στην Ισπανία, εκπαιδεύτηκε στο διάσημο Norland College στο Μπαθ, το οποίο ειδικεύεται στην παιδική φροντίδα, πριν έρθει να εργαστεί για τον Ουίλιαμ και την Κέιτ.

