«Η Kailia Posey αυτοκτόνησε», ανακοίνωσαν συγγενείς της- «Aπερίσκεπτη απόφαση»

Η Kailia Posey, πρώην σταρ του «Toddlers & Tiaras» και ένα από τα πιο δημοφιλή GIF όλων των εποχών, αυτοκτόνησε, αποκάλυψε η οικογένειά της.

Το TMZ δημοσίευσε νέα δήλωση της οικογένειας της 16χρονης, όπου δηλώνουν συντετριμμένοι ενώ επιβεβαιώνουν επίσης πως έβαλε τέλος στην ζωή της.

«Αν και ήταν μια επιτυχημένη έφηβη με λαμπρό μέλλον μπροστά της, δυστυχώς σε μια επιπόλαια στιγμή, πήρε την απερίσκεπτη απόφαση να τερματίσει την επίγεια ζωή της», ανέφεραν συγγενείς της, σύμφωνα με το TMZ.

Και η δήλωση συνεχίζει: «Κέρδισε αμέτρητα στέμματα και τρόπαια συμμετέχοντας σε καλλιστεία ολόκληρη τη ζωή της… Το εξαιρετικά αναγνωρισμένο ταλέντο της στα ακροβατικά είχε ήδη οδηγήσει σε επαγγελματικές προσφορές για περιοδείες και πρόσφατα είχε επιλεγεί να γίνει μαζορέτα στο γυμνάσιο της το επόμενο φθινόπωρο».

Η μητέρα της ήταν εκείνη που ανακοίνωσε πρώτη την είδηση του θανάτου της 16χρονης, δημοσιεύοντας στο Facebook μια φωτογραφία της κόρης της να χαμογελά.

«Δεν έχω λόγια ούτε σκέψεις. Ένα πανέμορφο κοριτσάκι χάθηκε», έγραψε. «Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας ενώ πενθούμε την απώλεια της Kailia. Το παντοτινό μωρό μου».

Αργότερα άλλαξε την εικόνα προφίλ και εξωφύλλου επίσης με φωτογραφίες της Kailia- αυτή την φορά με φωτοστέφανο αγγέλου.

Η Kailia Posey είχε γίνει ευρέως γνωστή από την εμφάνιση της στο «Toddlers & Tiaras» του TLC, το οποίο προβλήθηκε αρχικά από το 2009 έως το 2013 και συμμετείχαν οικογένειες που προετοίμαζαν τα παιδιά τους να διαγωνιστούν σε καλλιστεία.

Ήταν μόλις 5 ετών όταν εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς ριάλιτι, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στον διαγωνισμό California Tropic Arizona ενώ κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα παγκοσμίως όταν η αντίδρασή της σε μια συνέντευξη έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή GIF.

