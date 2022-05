Kailia Posey: Νεκρή στα 16 σταρ του «Toddlers & Tiaras»- Είχε γίνει και διάσημο GIF

Η Kailia Posey, πρώην σταρ του «Toddlers & Tiaras» και ένα από τα πιο δημοφιλή GIF όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 16 ετών.

Η μητέρα της, Marcy Posey Gatterman, ανακοίνωσε την είδηση μέσω Facebook. «Δεν έχω λόγια ούτε σκέψεις. Ένα πανέμορφο κοριτσάκι χάθηκε», έγραψε. «Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας ενώ πενθούμε την απώλεια της Kailia. Το παντοτινό μωρό μου».

Η μητέρα της δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου της κόρης της, αν και σύμφωνα με δημοσιεύματα η 16χρονη ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στο Λας Βέγκας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της Kailia από έναν χορό.

Η Kailia Posey εμφανιζόταν, όταν ήταν παιδί, στη ριάλιτι εκπομπή «Toddlers & Tiaras» του TLC, που παιζόταν από το 2009 μέχρι το 2013 και συμμετείχαν οικογένειες που προετοίμαζαν τα παιδιά τους να διαγωνιστούν σε καλλιστεία.

Είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Toddlers & Tiaras» το 2012, όταν ήταν μόλις 5 ετών, ενώ μια σκηνή ενός επεισοδίου - στην οποία χαμογελάει - έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή GIF στο διαδίκτυο.

