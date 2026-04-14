ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ιταλία αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της με το Ισραήλ

Τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία - Η δήλωση της Τζόρτζια Μελόνι

The LiFO team
The LiFO team
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Τρίτη 14 Απριλίου ότι η χώρα αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της με το Ισραήλ.

Στις δηλώσεις της, η Μελόνι εξήγησε, ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Πρόκειται για συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή στρατιωτικού εξοπλισμού και την έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός σημείωσε, ότι σε διεθνές επίπεδο, «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την επανέναρξη της προμήθειας βασικών ειδών, όπως καύσιμα και λιπάσματα».

Σημειώνεται, κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Ιταλία αρνήθηκε να επιτρέψει σε ορισμένα αμερικανικά αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή για πολεμική αποστολή να προσγειωθούν στη βάση της στη Σιγκονέλα, σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Άμυνας και ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: AFP, Times of Israel

 
Διεθνή

ΜΕΛΟΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΡΑ

Διεθνή / Μελόνι: «Η Ιταλία έτοιμη να υποστηρίξει» τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ για την επέκταση οικισμών

Χαρακτήρισε επίσης, «απαράδεκτες τις βίαιες δηλώσεις» ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων - Τι είπε για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ιταλία
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΕΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Διεθνή / POLITICO: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει «μεγάλη συμφωνία» για επαναφορά των σχέσεων Ουγγαρίας-ΕΕ

Ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας προσπαθεί να κινηθεί γρήγορα ώστε να αποκαταστήσει την πρόσβαση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ικανοποιήσει μια σειρά από απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν καταγγέλλει «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του από τις ΗΠΑ

Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, ΗΑΕ και Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και να επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη», λέει ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη
THE LIFO TEAM
 
 