Η Ιταλία αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της με το Ισραήλ

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Τρίτη 14 Απριλίου ότι η χώρα αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της με το Ισραήλ.

Στις δηλώσεις της, η Μελόνι εξήγησε, ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Πρόκειται για συμφωνία η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή στρατιωτικού εξοπλισμού και την έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός σημείωσε, ότι σε διεθνές επίπεδο, «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την επανέναρξη της προμήθειας βασικών ειδών, όπως καύσιμα και λιπάσματα».

Σημειώνεται, κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Ιταλία αρνήθηκε να επιτρέψει σε ορισμένα αμερικανικά αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή για πολεμική αποστολή να προσγειωθούν στη βάση της στη Σιγκονέλα, σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Άμυνας και ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

