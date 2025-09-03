ΔΙΕΘΝΗ

Η Βρετανία απαγορεύει τα ενεργειακά ποτά σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και το ένα τρίτο των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνουν τακτικά τέτοιου είδους ποτά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πώληση ενεργειακών ποτών, όπως τα Red Bull, Monster και Prime, σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η απαγόρευση θα ισχύει σε καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, αυτόματους πωλητές αλλά και στις διαδικτυακές παραγγελίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και το ένα τρίτο των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνουν τακτικά τέτοιου είδους ποτά, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν εφαρμόσει εθελοντικά περιορισμούς. Ορισμένα δημοφιλή brands περιέχουν περισσότερη καφεΐνη από δύο φλιτζάνια καφέ, ενώ η υπερβολική κατανάλωση συνδέεται με πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου και σε σοβαρές περιπτώσεις με καρδιακές αρρυθμίες και σπασμούς

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ουές Στρίτινγκ δήλωσε στο BBC ότι η κυβέρνηση δέχθηκε πιέσεις από γονείς, δασκάλους και μαθητές να παρέμβει. «Βλέπουμε τις επιπτώσεις στην υγεία, στη συγκέντρωση και στη μαθησιακή διαδικασία. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε δράση», είπε χαρακτηριστικά.

Οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν τα ενεργειακά ποτά στους εφήβους

Επιπλέον, τα ενεργειακά ποτά με ζάχαρη επιβαρύνουν την υγεία των δοντιών και αυξάνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας, σύμφωνα με την Ένωση Διαιτολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ειδικοί προσθέτουν ότι οι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι, τόσο λόγω της σωματικής τους διάπλασης όσο και επειδή ο εγκέφαλός τους βρίσκεται ακόμη σε ανάπτυξη.

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκινά διαβούλευση με ειδικούς υγείας, εκπαιδευτικούς, το κοινό αλλά και επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν περιορισμούς, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες. Αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία εφαρμογής, ο Στρίτινγκ διαβεβαίωσε ότι η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ «πολύ πριν τη λήξη της θητείας του κοινοβουλίου».

Οργανώσεις νέων, όπως το Bite Back, κατηγορούν τις εταιρείες ότι στοχεύουν εφήβους μέσα από συνεργασίες με influencers, εντυπωσιακές συσκευασίες και γλυκές γεύσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσελκύουν τους νέους. «Δεν είναι τυχαίο ότι τα ενεργειακά ποτά έχουν γίνει το νόμισμα στα σχολικά προαύλια», σχολίασε η 18χρονη Καρρέρα στο BBC.

Τι προβλέπεται για την Coca-Cola

Η απαγόρευση δεν θα αφορά αναψυκτικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, όπως η Coca-Cola Light, ούτε φυσικά το τσάι και τον καφέ. Ο διάσημος σεφ Τζέιμι Όλιβερ έχει κατ’ επανάληψη προειδοποιήσει για τις συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης ενεργειακών ποτών, περιγράφοντας παιδιά που φτάνουν στο σχολείο «σαν να έχουν πιει τρία ή τέσσερα εσπρέσο και τεράστιες ποσότητες ζάχαρης».

Σήμερα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί από τις εταιρείες να αναγράφουν προειδοποιήσεις για ποτά που ξεπερνούν τα 150mg καφεΐνης ανά λίτρο, με εξαίρεση τον καφέ και το τσάι. Για τους ενήλικες, μέχρι 400mg την ημέρα θεωρείται ασφαλές όριο.

Η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση είχε εξετάσει παρόμοια μέτρα αλλά τα απέσυρε το 2022, επικαλούμενη την «ατομική επιλογή». Ο Στρίτινγκ αντέτεινε ότι ενώ οι ενήλικες έχουν ευθύνη για τον εαυτό τους, τα παιδιά χρειάζονται προστασία.

Ειδικοί όπως ο καθηγητής Στιβ Τέρνερ, πρόεδρος του Βασιλικού Κολεγίου Παιδιατρικής, υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση είναι «το επόμενο λογικό βήμα» για την πιο υγιεινή διατροφή των παιδιών. Η καθηγήτρια Αμέλια Λέικ, που έχει μελετήσει τις συνέπειες των ποτών, δήλωσε ότι «δεν έχουν καμία θέση στη διατροφή ανηλίκων».

Αντιθέτως, η Ένωση Βρετανικών Αναψυκτικών υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί έχουν ήδη προχωρήσει σε «αυτορρύθμιση» και ζητά από την κυβέρνηση να βασιστεί σε «τεκμηριωμένα δεδομένα» πριν θεσπίσει νέους κανόνες.

Παρόμοιες ρυθμίσεις εξετάζονται και στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Με πληροφορίες από BBC

