ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η χιονισμένη Αίτνα εξερράγη, εκτοξεύοντας τέφρα και καπνό

Το αρμόδιο Παρατηρητήριο Ηφαιστείων ανέβασε στο ανώτατο επίπεδο την προειδοποίηση για την αεροπλοΐα λόγω της τέφρας που μπορεί να επηρεάσει τις πτήσεις

The LiFO team
The LiFO team
ΑΙΤΝΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, παρουσίασε νέα έκρηξη το Σάββατο, με τις αρμόδιες επιστημονικές υπηρεσίες να ανεβάζουν στο «κόκκινο» την προειδοποίηση προς την αεροπορία, λόγω της τέφρας που μπορεί να επηρεάσει τις πτήσεις.

Στις 27 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν μεγάλα νέφη καπνού και τέφρας να υψώνονται πάνω από το ηφαίστειο στη Σικελία, την ώρα που σκιέρ βρίσκονταν στις πίστες στις πλαγιές του βουνού.

Το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας ανέφερε ότι η δραστηριότητα εντάθηκε, με ορισμένους κρατήρες να εκπέμπουν σχεδόν αδιάκοπα τέφρα.

Παρά την έκδοση της υψηλότερης προειδοποίησης για την αεροπλοΐα, οι τοπικές αρχές σημείωσαν ότι το κοντινό αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και ότι θα υπάρξουν περιορισμοί μόνο αν αυξηθεί η πτώση τέφρας στην περιοχή.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Είναι η Αίτνα η πιο «καυτή» περιοχή στον κόσμο του κρασιού τώρα;

Το κρασί με απλά λόγια / Είναι η Αίτνα η πιο «καυτή» περιοχή στον κόσμο του κρασιού τώρα;

Ο Παναγιώτης Ορφανίδης και η Υρώ Κολιακουδάκη «ταξιδεύουν» στη Σικελία και ανακαλύπτουν τα κρασιά της λάβας και του πάγου μέσα από τις ιστορίες και τα μυστικά τριών σπουδαίων παραγωγών: του Giuseppe Russo, του Angelo di Garcia (Tornatore) και του Federico Graziani.
ΥΡΩ ΚΟΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
Τι είναι η «έκρηξη Strombolian» και τι συμβαίνει στην Αίτνα

Τech & Science / Τι είναι η «έκρηξη Strombolian» και τι συμβαίνει στην Αίτνα

Η Αίτνα εκρήγνυται ξανά, στέλνοντας σύννεφα τέφρας και ροές λάβας στον ουρανό της Σικελίας - Τι λένε οι ηφαιστειολόγοι για το φαινόμενο, πώς ταξινομούνται οι εκρήξεις και τι σημαίνει η πρόσφατη δραστηριότητα για την επιστημονική παρακολούθηση
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

Διεθνή / «Καλή και παραγωγική» συνομιλία Τραμπ–Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας
THE LIFO TEAM
 
 