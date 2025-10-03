Η Χαμάς απάντησε στον Τραμπ: Συμφωνεί με την πρότασή του για τη Γάζα

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η Χαμάς συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, όπως προβλέπεται στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει επίσης, ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.

Το τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στη Χαμάς προθεσμία έως τη 01:00 (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση ειρήνης για τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει μια βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και έχει την υποστήριξη του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών, προτείνει άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες (συμπεριλαμβανομένων 20 ζωντανών ομήρων και των σορών άλλων που έχουν χάσει τη ζωή τους) σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Το κείμενο της πρότασης περιλαμβάνει επίσης όρους για την αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τη σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων και τη συγκρότηση μεταβατικής διακυβέρνησης.

Διπλωματικοί μεσολαβητές από αραβικές χώρες και η Τουρκία φέρεται να πίεσαν τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ.

Η αμερικανική πλευρά παρουσιάζει την πρόταση ως κοινό πλαίσιο που στηρίζουν πολλές χώρες της περιοχής, ενώ ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε κοινή δήλωση υπουργών Εξωτερικών αραβικών κρατών που χαιρετίζουν την πρωτοβουλία.

Κριτικοί και αναλυτές ωστόσο, επισημαίνουν πρακτικά εμπόδια: η απαίτηση αποστρατικοποίησης της Χαμάς και η ταχεία απελευθέρωση ομήρων θεωρούνται από πολλούς μη ρεαλιστικές χωρίς σαφείς εγγυήσεις και μηχανισμούς εποπτείας.