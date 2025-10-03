ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Χαμάς απάντησε στον Τραμπ: Συμφωνεί με την πρότασή του για τη Γάζα

Επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΧΑΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΑΜΠ ΓΑΖΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως συμφωνεί με την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η Χαμάς συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, όπως προβλέπεται στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει επίσης, ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.

Το τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στη Χαμάς προθεσμία έως τη 01:00 (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση ειρήνης για τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει μια βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και έχει την υποστήριξη του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών, προτείνει άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες (συμπεριλαμβανομένων 20 ζωντανών ομήρων και των σορών άλλων που έχουν χάσει τη ζωή τους) σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές.

Το κείμενο της πρότασης περιλαμβάνει επίσης όρους για την αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τη σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων και τη συγκρότηση μεταβατικής διακυβέρνησης.

Διπλωματικοί μεσολαβητές από αραβικές χώρες και η Τουρκία φέρεται να πίεσαν τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ.

Η αμερικανική πλευρά παρουσιάζει την πρόταση ως κοινό πλαίσιο που στηρίζουν πολλές χώρες της περιοχής, ενώ ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε κοινή δήλωση υπουργών Εξωτερικών αραβικών κρατών που χαιρετίζουν την πρωτοβουλία.

Κριτικοί και αναλυτές ωστόσο, επισημαίνουν πρακτικά εμπόδια: η απαίτηση αποστρατικοποίησης της Χαμάς και η ταχεία απελευθέρωση ομήρων θεωρούνται από πολλούς μη ρεαλιστικές χωρίς σαφείς εγγυήσεις και μηχανισμούς εποπτείας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Διεθνή / Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Το άγχος σε μικρή ηλικία σε επηρεάζει πολύ αργότερα» - Η αναφορά του στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε για τον χωρισμό των γονιών του, όταν εκείνος ήταν 8 ετών, αλλά και στο πώς προσπαθεί να μεγαλώνει τα παιδιά του μαζί με την Κέιτ
LIFO NEWSROOM
Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Διεθνή / Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Η ιταλική κυβέρνηση επέκρινε έντονα την κινητοποίηση, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να υποστηρίζει ότι πολλοί εργαζόμενοι εκμεταλλεύθηκαν την απεργία για να παρατείνουν το Σαββατοκύριακό τους
LIFO NEWSROOM
Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μεθόδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Διεθνή / Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μέθοδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι η νεαρή γυναίκα επηρεαζόταν από τις δικές της πεποιθήσεις, των γονιών της και ενός οικογενειακού φίλου – όλοι υπέρμαχοι των εναλλακτικών θεραπειών
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Διεθνή / Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς
LIFO NEWSROOM
PAKISTAN KASMIR DIADILOSEIS

Διεθνή / Βία και αναταραχή στο Κασμίρ: Νεκροί, τραυματίες και αποκλεισμένες πόλεις

Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κασμίρ που ελέγχεται από το Πακιστάν - Ο πρωθυπουργός καλεί σε ειρηνική κινητοποίηση, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν καθημερινότητα και ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Ελληνίδας στο Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος πρώην σύντροφος ο δράστης - Τι έλεγε σε livestream πριν συλληφθεί

Διεθνή / Δολοφονία Ελληνίδας στο Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος πρώην σύντροφος ο δράστης - Τι έλεγε σε livestream πριν συλληφθεί

Συγγενείς επιμένουν ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο σχεδίαζε επί μήνες την πράξη του - Καθόταν έξω από το σπίτι της επί μήνες - Συγκλονίζει η μαρτυρία της γιαγιάς της 17χρονης - Τι στάση κρατά ο θείος του δράστη
LIFO NEWSROOM
 
 