Λωρίδα της Γάζας: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση έπειτα από τουλάχιστον 9 μήνες διακοπής

Η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων (PWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι επανήλθε, δοκιμαστικά, η παροχή νερού μέσω Ισραήλ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από διακοπή που διήρκεσε περισσότερο από εννέα μήνες.

Ο αγωγός που ανήκει στην ισραηλινή δημόσια εταιρεία Mekorot τροφοδοτεί αρκετές πόλεις στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, όπου έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, σύμφωνα με την PWA.

Το Ισραήλ είχε διακόψει την παροχή νερού στις αρχές του πολέμου, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Αργότερα, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι τμήμα του δικτύου επανασυνδέθηκε στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ωστόσο κάτοικοι έκαναν λόγο για ακανόνιστη παροχή.

Η προϋπάρχουσα κρίση νερού έχει επιδεινωθεί δραματικά, καθώς πάνω από το 80% των υποδομών έχουν καταστραφεί από τις εχθροπραξίες. Πλέον οι κάτοικοι βασίζονται κυρίως σε υδροφόρες ή σε βρύσες που έχουν τοποθετήσει ΜΚΟ σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ευχαριστώντας οργανισμούς όπως η UNICEF για τη συμβολή τους, η PWA τόνισε ότι χρειάστηκε να συντονιστεί με τις ισραηλινές αρχές ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην κεντρική Γάζα και να επιδιορθώσει μέρος του δικτύου, σε μια ζώνη που χαρακτηρίζεται «επικίνδυνη» λόγω της έντονης στρατιωτικής παρουσίας.

«Η αποκατάσταση του δικτύου, που έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, μοιάζει με συσσίφειο έργο· το φτιάχνουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε θα καταστραφεί ξανά», σχολίασε πηγή του ΟΗΕ.

Η PWA, η οποία υπάγεται στην Παλαιστινιακή Αρχή, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς ελέγχει την περιοχή από το 2007. Εδώ και έναν χρόνο προσπαθεί να επαναφέρει την υδροδότηση στον θύλακα.

Γάζα: «Φάρσα» οι ζώνες ασφαλείας, λέει ο ΟΗΕ

Τα Ηνωμένα Εθνη καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και χαρακτηρίζει «τόπους θανάτου» τις ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της Unicef απευθυνόμενος από την Γάζα σε δημοσιογράφους στην Γενεύη.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας «βόμβες πέφτουν με τρομακτική συχνότητα, τα σχολεία που έχουν ορισθεί προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και οι σκηνές (...) γίνονται συστηματικά στόχος αεροπορικών βομβαρδισμών», είπε.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει γεμίσει από ασθενείς που φεύγουν από τον βορρά και τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι το σύστημα υγείας είναι στο χείλος της κατάρρευσης.

Ο δρ Ρικ Πίπερκορν, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο κατεχόμενο από το Ισραήλ Παλαιστινιακό Εδαφος, δήλωσε ότι δεν έχει δει ποτέ το νοσοκομείο Νάσερ τόσο γεμάτο, καθώς ασθενείς από την πόλη της Γάζας που σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό φεύγουν προς το νότιο τμήμα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

«Σε κάθε διάδρομο βλέπεις στρώματα και ασθενείς στο πάτωμα. Υπάρχει τεράστια αύξηση», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν διευκρινίζοντας ότι μεγάλος αριθμός ασθενών προέρχεται από τον βορρά.

Μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν μερικώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο Τζέιμς Ελντερ δήλωσε ότι είδε τρία πρόωρα βρέφη να μοιράζονται την ίδια συσκευή οξυγόνου. «Είκοσι λεπτά το καθένα. Τα άλλα δύο μωρά κλαίνε όταν το τρίτο έχει την συσκευή του οξυγόνου για 20 λεπτά».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγγέλλει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη ιατρικών προμηθειών.

«Βλέπουμε ταχεία αύξηση των ελλείψεων σε είδη πρώτης ανάγκης όπως επίδεσμοι, γάζες...αλλά επίσης σε ό,τι έχει σχέση με αποθέματα αίματος και κιτ μετάγγισης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ καταγγέλλοντας ότι τα προβλήματα στην είσοδο προμηθειών στον θύλακα συνεχίζονται.