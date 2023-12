Η Ευρώπη αποχαιρετά τον Ζακ Ντελόρ: «Οραματιστής, η ΕΕ χάνει έναν γίγαντα»

Μεγάλο Γάλλο και Ευρωπαίο χαρακτηρίζουν ηγέτες τον Ζακ Ντελόρ, τον πρώην πρόεδρο της Κομισιόν, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 98 ετών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανάφερε για τον Ζακ Ντελόρ: «Είμαστε όλοι οι κληρονόμοι του έργου ζωής του: μιας ζωντανής και ευημερούσας Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπλήρωσε πως ο Ζακ Ντελόρ σφυρηλάτησε το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη και τη δέσμευσή του για ειρήνη κατά τις σκοτεινές ώρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Επισήμανε πως «με αξιοσημείωτη ευφυΐα και απαράμιλλη ανθρωπιά, υπήρξε ο ακούραστος υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών και στη συνέχεια της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μια ιδέα που έφερε στη ζωή χάρη, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς, το πρόγραμμα Erasmus και τα πρώτα στάδια ενός ενιαίου νομίσματος, διαμορφώνοντας έτσι ένα ευημερούν και ισχυρό ευρωπαϊκό μπλοκ».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσθεσε επίσης ότι «η προεδρία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίστηκε από τη βαθιά δέσμευση για την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη - αξίες που έχουν πλέον τις ρίζες τους στην Ένωσή μας».

Υπογράμμισε παράλληλα πως ο Ζακ Ντελόρ «ήταν ένας οραματιστής που έκανε την Ευρώπη πιο δυνατή. Το έργο του είχε βαθιά επίδραση στη ζωή γενεών Ευρωπαίων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου».

Jacques Delors était un visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte. L’œuvre de sa vie est une Union européenne unie, dynamique et prospère. Elle a façonné des générations entières d’Européens, dont la mienne. Honorons son héritage en renouvelant sans cesse notre Europe.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ ανέφερε πως ο Ζακ Ντελόρ «οδήγησε τον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας προς μια αληθινή Ένωση, βασισμένη σε ανθρωπιστικές αξίες και υποστηριζόμενη από μια ενιαία αγορά και ένα ενιαίο νόμισμα, το ευρώ».

Συμπλήρωσε επίσης, πως ο Ζακ Ντελόρ «υπήρξε παθιασμένος και συγκεκριμένος υπερασπιστής του ευρώ μέχρι τις τελευταίες του μέρες. Μεγάλος Γάλλος και μεγάλος Ευρωπαίος, έμεινε στην ιστορία ως ένας από εκείνους που οικοδόμησαν την Ευρώπη μας».

Jacques Delors a conduit la transformation de la Communauté économique européenne vers une véritable Union, fondée sur des valeurs humanistes et appuyée sur un marché unique et une monnaie unique, l’euro.



Il en fut un défenseur à la fois passionné et concret, jusqu’à ses…