Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Να προετοιμαστεί η χώρα για ρωσικά πλήγματα τον χειμώνα

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως η Ουκρανία θα πρέπει «να προετοιμαστεί» για ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της αυτόν τον χειμώνα.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για την πιθανότητα ο εχθρός να αυξήσει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή με πυραύλους στις υποδομές μας», είπε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του. Συμπλήρωσε παράλληλα πως «όλη η προσοχή μας πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα (…) σε όσα μπορεί να κάνει η Ουκρανία για να βοηθήσει τον λαό μας να περάσει τον χειμώνα».

Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, με επικεφαλής την υπουργό Οικονομίας Γιούλια Σβιριντένκο έφτασε σήμερα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και τη στήριξη που μπορούν να παράσχουν στη χώρα.

Ο προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, που μετέχει στην αντιπροσωπεία, ανέφερε ότι θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι προτάσεις του Ουκρανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου, η ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας «και άλλα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε.

I thank all of our partners who helped in strengthening Ukraine’s air defense. These countries include the U.S., Germany, France, the UK, Norway, Italy, Romania, Sweden, the Netherlands, Slovakia, Czechia, Bulgaria, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, and others.



