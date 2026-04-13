Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Τραμπ απέσυρε την αγωγή της κατά του Guardian

Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την αγωγή για δυσφήμιση που είχε ασκήσει κατά του Guardian και δύο άλλων εναγομένων.

Η υπόθεση αφορούσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διερεύνησαν πληρωμές ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε η εταιρεία από οντότητες συνδεδεμένες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ως πιθανή περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μια κατάθεση στο 12ο δικαστικό κύκλωμα της κομητείας Σεϊρασότα, στη Φλόριντα, την Παρασκευή επιβεβαίωσε ότι η Trump Media and Technology Group (TMTG), η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας Truth Social του προέδρου, απέσυρε την αγωγή, έχοντας την δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου την αγωγή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η αγωγή Τραμπ κατά του Guardian

Η εφημερίδα Guardian ανέφερε τον Μάρτιο του 2023 ότι οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης είχαν ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με χρήματα που μεταφέρθηκαν στην TMTG μέσω της Καραϊβικής από δύο οντότητες που φαινόταν να ελέγχονται εν μέρει από συγγενή ενός συμμάχου του Πούτιν, του προέδρου της Ρωσίας.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης του Τραμπ, ο οποίος εκείνη την εποχή ετοιμαζόταν να συγχωνευθεί με την εικονική εταιρεία Digital World (DWAC) για να δημιουργήσει μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. δολαρίων, αντέδρασε στον ισχυρισμό ότι είχε λάβει δάνεια από μια ενδεχομένως αμφιλεγόμενη πηγή – και κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι ο Guardian είχε ενεργήσει με μεροληψία ή κακόβουλη πρόθεση εναντίον του.

Τον Νοέμβριο, ο δικαστής που εκδίκασε την υπόθεση, Χάντερ Κάρολ, απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος της αγωγής κατά του Guardian News and Media Ltd, της Penske Media Corporation, ιδιοκτήτριας του Variety, το οποίο επίσης δημοσίευσε την ιστορία, και του Γουίλ Γουίλκερσον, πρώην ιδρυτή της TMTG που μετατράπηκε σε πληροφοριοδότη.

Ο Κάρολ είναι διορισμένος από τον Ρικ Σκοτ, τον πρώην Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Φλόριντα και σύμμαχο του Τραμπ. Στην απόφασή του ανέφερε ότι οι ενάγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι οι εναγόμενοι έδειξαν πραγματικά κακόβουλη διάθεση στην αναφορά τους, αλλά επέτρεψε στον όμιλο του Τραμπ να υποβάλει τροποποιημένη καταγγελία, κάτι που έκαναν τον Ιανουάριο.

Μια ακρόαση για την υπόθεση είχε οριστεί για την Τρίτη, σύμφωνα με το δικόγραφο του δικαστηρίου, πριν από την απόφαση της TMTG να αποσυρθεί εντελώς από τη νομική διαδικασία.

Η ειδοποίηση απόσυρσης δεν ανέφερε κανένα λόγο για την απότομη υπαναχώρηση. Ο Guardian επικοινώνησε με την TMTG για να σχολιάσει την τελευταία εξέλιξη.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του Guardian News and Media (GNM) ανέφερε: «Χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό την εθελοντική απόσυρση της αγωγής της Trump Media κατά του Guardian, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό».

«Από την αρχή, η δημοσιογραφική κάλυψη του Guardian βασίστηκε σε προσεκτική επαλήθευση των γεγονότων, αξιόπιστες πηγές και διεξοδική τεκμηρίωση, ενώ οι ισχυρισμοί της Trump Media ήταν πάντα αβάσιμοι – τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη φορά που υποβλήθηκαν».

Με πληροφορίες από Guardian