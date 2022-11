Η έρημος Ατακάμα στη Χιλή έχει γίνει «απέραντος κάδος» για τα σκουπίδια όλου του κόσμου

Μπορεί να είναι ένα από τα ξηρότερα μέρη της Γης- ένα άγριο, εξωγήινο τοπίο όπου η ζωή μοιάζει αδύνατη.

Όμως η τεράστια έρημος Ατακάμα της Χιλής είναι ένα μοναδικό και εύθραυστο οικοσύστημα, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, απειλείται από τους σωρούς σκουπιδιών που καταλήγουν εκεί από όλο τον κόσμο.

Βουνά από πεταμένα ρούχα, ένα νεκροταφείο παπουτσιών και στοίβες από παλιά ελαστικά και σκουριασμένα αυτοκίνητα καταστρέφουν τουλάχιστον τρεις περιοχές της ερήμου στη βόρεια Χιλή.

«Δεν είμαστε πλέον απλώς ένας κάδος απορριμμάτων για τη χώρα μας, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, πράγμα που είναι χειρότερο», δήλωσε στο AFP ο Πατρίτσιο Φερέιρα, δήμαρχος της πόλης Alto Hospicio.

Chile's massive Atacama desert is a unique and fragile ecosystem that experts say is being threatened by piles of trash dumped there from around the world.



Mountains of discarded clothing, shoes, scrapped tyres and cars are piling up in at least three regions of the desert. pic.twitter.com/v1jUjDocKZ