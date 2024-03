Η ΕΕ ξεκινά κοινές αγορές όπλων και επενδύει €1,5 δισ. μέχρι το 2027 στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πρώτη ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική στον τομέα της άμυνας, προτείνοντας κοινές αγορές όπλων και ένα πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία (EDIP), ύψους 1,5 δισ. ευρώ ως το 2027 για την επιτάχυνση της αμυντικής παραγωγής στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες της νέας στρατηγικής για την αμυντική βιομηχανία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες στην ΕΕ, τη στιγμή που η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι αντιμέτωπη με τη ρωσική απειλή, δύο χρόνια μετά τον αδικαιολόγητα συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Η Ευρώπη εξακολουθεί να κινδυνεύει, ο πόλεμος είναι στα σύνορά μας και είναι ένας πόλεμος που δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγική μας ικανότητα, μεταβαίνοντας από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ένα όραμα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης υποστήριξης της Ουκρανίας» , δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας: «Η Ευρώπη δεν έχει Πεντάγωνο, επομένως πρέπει να ομαδοποιήσουμε πώς αντιδρούν τα κράτη μέλη, χρειαζόμαστε μια κοινή αμυντική πολιτική».

Το σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει τα εξής:



• Πρόγραμμα κοινής αγοράς για τουλάχιστον το 40% του αμυντικού εξοπλισμού έως το 2030

• Να διασφαλιστεί ότι, έως το 2030, τουλάχιστον το 35% της αμυντικής παραγωγής θα είναι αντικείμενο εμπορίου εντός της ΕΕ.

• Να διασφαλιστεί ότι μέχρι το 2030, το 50% των αμυντικών προμηθειών των κρατών-μελών να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και αυτό να αυξηθεί στο 60% ως το 2035.

H πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε στο «Χ»: "Σήμερα ορίζουμε το όραμά μας για αμυντική ετοιμότητα με την αμυντική βιομηχανική στρατηγική της Ευρώπης. Θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη όχι μόνο να ξοδέψουν περισσότερα, αλλά και καλύτερα, μαζί και με ευρωπαϊκό τρόπο. Και θα συνδέσει την τεχνογνωσία της Ουκρανίας με την αμυντική βιομηχανία μας για τη διευκόλυνση της καινοτομίας».

