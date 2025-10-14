Η Δύση φιμώνει και καταστέλλει διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, καταγγέλλει νέα έκθεση

Μια νέα έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) φέρνει στο φως εκτεταμένες παραβιάσεις ελευθεριών στη Δύση, με αφορμή τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις μετά τον πόλεμο στη Γάζα. Σύμφωνα με τη μελέτη, κυβερνήσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία και Γερμανία χρησιμοποιούν αντιτρομοκρατική και αντιρατσιστική νομοθεσία για να καταστείλουν τη διαφωνία και τη δημόσια αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό.

Η FIDH κάνει λόγο για μια επικίνδυνη ολίσθηση προς την κανονικοποίηση «έκτακτων μέτρων». Οι νόμοι που σχεδιάστηκαν για να προστατεύουν την ασφάλεια, χρησιμοποιούνται πλέον για να περιορίζουν πολιτικές απόψεις και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Η έρευνα, που κάλυψε την περίοδο Οκτώβριος 2023 – Σεπτέμβριος 2025, στηρίζεται σε μαρτυρίες, δημοσιογραφικά δεδομένα και διεθνείς αναφορές, αποκαλύπτοντας μια κοινή τάση: την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

Διαδηλώσεις: Το Ηνωμένο Βασίλειο στο επίκεντρο της κριτικής

Η έκθεση αφιερώνει μεγάλο μέρος στη Βρετανία, όπου τόσο οι Συντηρητικοί όσο και οι Εργατικοί έχουν, όπως υποστηρίζει, περιορίσει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Η νομοθεσία του 2024 που στόχευε στις διαδηλώσεις χαρακτηρίστηκε «παράνομη» από τα δικαστήρια, ενώ η κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ κατηγορείται ότι συνεχίζει την ίδια πολιτική γραμμή, συνδέοντας την κριτική στο Ισραήλ με τον αντισημιτισμό.

Οι δηλώσεις της πρώην υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν, που χαρακτήρισε τις πορείες υπέρ της Παλαιστίνης «πορείες μίσους», συνέβαλαν, σύμφωνα με την έκθεση, στη δαιμονοποίηση των μουσουλμάνων. Παράλληλα, τα εγκλήματα μίσους κατά μουσουλμάνων αυξήθηκαν κατά 73% το 2024.

Οι τεράστιες πορείες υπέρ της Γάζας συνεχίζονται στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις, παρά τις απαγορεύσεις και τα αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ προκάλεσε αντιδράσεις ζητώντας την ακύρωση «αντιβρετανικών διαδηλώσεων», με οργανωτές να απαντούν ότι πρόκειται για σύγχυση μεταξύ αντισημιτισμού και αντιπολεμικού λόγου.

Η έκθεση σημειώνει πως οι πρακτικές της Βρετανίας δεν είναι μεμονωμένες. Στις ΗΠΑ, οι διαδηλωτές αντιμετωπίζουν συλλήψεις, στη Γαλλία απαγορεύονται διαδηλώσεις, ενώ στη Γερμανία οι αστυνομικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται «υπέρμετρες και πολιτικά φορτισμένες».

Η FIDH ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα εποπτείας της αστυνόμευσης στη Βρετανία, την κατάργηση άρθρων των αντιτρομοκρατικών νόμων και την προστασία των πολιτικών εκφράσεων αλληλεγγύης. «Η φίμωση των φιλοπαλαιστινιακών φωνών δεν είναι απλώς ζήτημα Μέσης Ανατολής», τονίζει η έκθεση, «αλλά ένα σύμπτωμα βαθύτερης κρίσης ελευθερίας μέσα στις ίδιες τις δυτικές δημοκρατίες».

Με πληροφορίες από Guardian

