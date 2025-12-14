«Απλώς για να πω ευχαριστώ»: Η Τέιλορ Σουίφτ μοίρασε 197 εκατ. δολάρια στο προσωπικό της περιοδείας της

Η Τέιλορ Σουίφτ μοίρασε μπόνους συνολικού ύψους 197 εκατομμυρίων δολαρίων στους συνεργάτες της μετά την ολοκλήρωση του Eras Tour, σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο προσωπικό της περιοδείας.

Η αποκάλυψη γίνεται μέσα από τη νέα επεισοδιακή σειρά ντοκιμαντέρ«The End of an Era», όπου καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία η 36χρονη τραγουδίστρια συγκεντρώνει γύρω της τα μέλη του συνεργείου και τους παραδίδει χειρόγραφες κάρτες με προσωπικά μηνύματα και χρηματικά μπόνους.

Σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σουίφτ εξηγεί ότι το συγκεκριμένο σκέλος της περιοδείας ήταν το πιο απαιτητικό που έχει πραγματοποιήσει ποτέ σε ζωντανές εμφανίσεις, τονίζοντας ότι η επιτυχία του Eras Tour οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δουλειά και την αντοχή των ανθρώπων που τη στήριξαν πίσω από τη σκηνή.

Σε μία από τις σκηνές, ο χορευτής Kameron Saunders διαβάζει δυνατά το χειρόγραφο μήνυμα που του είχε γράψει η Σουίφτ. Σε αυτό αναφέρεται στα ταξίδια της περιοδείας, στα γεμάτα στάδια αλλά και στις προσωπικές θυσίες που χρειάστηκαν, σημειώνοντας ότι η ευγνωμοσύνη της δεν μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με λόγια. Το μήνυμα κλείνει με την αναφορά στο χρηματικό μπόνους, «απλώς για να πει ευχαριστώ».

Οι αντιδράσεις των συνεργατών είναι έντονα φορτισμένες συναισθηματικά, με αρκετούς να ξεσπούν σε δάκρυα. Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, βοηθός παραγωγής φαίνεται εμφανώς σοκαρισμένος από το ποσό που λαμβάνει, λέγοντας ότι «πάει να λιποθυμήσει», ενώ η τραγουδίστρια αγκαλιάζει μέλη του συνεργείου της.

Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’ crew’s reaction as they receive their bonus for working on the tour



Over the past two years, Swift gave out $197 million in bonuses to everyone working on her Eras Tour, including truck drivers, caterers, dancers and musicians pic.twitter.com/KjaZCZBRHJ — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) December 12, 2025

Η Σουίφτ εξηγεί ότι η απόφασή της να μοιράσει γενναιόδωρα μπόνους έχει για εκείνη ιδιαίτερη σημασία, καθώς θεωρεί σημαντικό να δημιουργείται ένα προηγούμενο στη μουσική βιομηχανία. Όπως τονίζει, όταν μια περιοδεία έχει υψηλά έσοδα, οι άνθρωποι που εργάζονται στον δρόμο και στηρίζουν πρακτικά την παραγωγή πρέπει να ανταμείβονται αναλόγως.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η πρακτική αυτή δεν είναι πρωτοφανής για την Τέιλορ Σουίφτ. Ήδη από το 2023 είχε διαθέσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους για το προσωπικό της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους οδηγούς των φορτηγών που μετέφεραν τον εξοπλισμό της, οι οποίοι έλαβαν από 100.000 δολάρια ο καθένας.

Το Eras Tour περιλάμβανε συνολικά 149 συναυλίες σε 53 πόλεις και πέντε ηπείρους, με τα έσοδα από τα εισιτήρια να ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια, καθιστώντας την περιοδεία τη πιο εμπορικά επιτυχημένη στην ιστορία της μουσικής.

Με πληροφορίες από Independent

