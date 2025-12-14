Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Βίντεο δείχνει πολίτη να αφοπλίζει δράστη

Στο ερασιτεχνικό οπτικό υλικό, ο ίδιος πολίτης φαίνεται να δέχεται πυροβολισμό από δεύτερο ένοπλο και καταρρέει τραυματισμένος στον δρόμο

Βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες καταγράφει τη στιγμή που πολίτης επιχειρεί να αφοπλίσει έναν από τους ενόπλους κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τον εορτασμό της πρώτης νύχτας του Χανουκά.

Στο ερασιτεχνικό οπτικό υλικό, ένας άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να ορμά αιφνιδιαστικά προς έναν από τους δράστες και να του αρπάζει το όπλο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος πολίτης δέχεται πυροβολισμό από δεύτερο ένοπλο και καταρρέει τραυματισμένος στον δρόμο. Άλλοι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τον βοηθήσουν, ενώ στο βάθος επικρατεί πανικός.

Salute to this man who Saved several lives in Bondi Beach, #Sydney, #Australia



The Hero disarms a #Shooter single handedly at #BondiBeach , who was firing on people.



He jumped in without a weapon, knew he could die but still jumped in just to save people.



Absolute Heroic! pic.twitter.com/Huxpd22XrZ — The News Diary (@The_NewsDiary) December 14, 2025

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9:45 π.μ ώρα Ελλάδος), την ώρα που εκατοντάδες οικογένειες είχαν συγκεντρωθεί στην εκδήλωση «Chanukah by the Sea», που διοργανωνόταν από τη Chabad of Bondi στην παραλία. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ από το ύψος της Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, χρησιμοποιώντας μακρύκαννα όπλα.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένας από τους δράστες, ενώ 29 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί. Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα στοιχεία παραμένουν εξελισσόμενα.

Ο δεύτερος ένοπλος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου ατόμου. Η αστυνομία εξετάζει επίσης «ύποπτα αντικείμενα», τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εντοπίστηκαν σε όχημα κοντά στο σημείο της επίθεσης.

CRAZY FOOTAGE 🔴



Full 10 minutes of the terror attack on a Hanukkah celebration in Sydney, where more than 1,000 people were in attendance.



Tell me all the observations you’ve observed. pic.twitter.com/JVCasW1Mvs — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε τις σκηνές στο Μποντάϊ «σοκαριστικές και βαθιά οδυνηρές», κάνοντας λόγο για επίθεση «σε ό,τι πρεσβεύει η αυστραλιανή κοινωνία». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για ενδεχόμενες αστοχίες σε επίπεδο πληροφοριών και αστυνόμευσης πριν από την επίθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι το χτύπημα σημειώθηκε την πρώτη νύχτα του Χανουκά. Η γενική κυβερνήτης της Αυστραλίας, Σαμ Μόστιν, δήλωσε ότι «ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε σοκ και θλίψη», τονίζοντας πως πρόκειται για «βαθιά τραυματική στιγμή για την εβραϊκή κοινότητα και για όλους τους Αυστραλούς».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας ότι «οι καρδιές μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους» και πως προσεύχεται για την ανάρρωση των τραυματιών. Αντίστοιχα, η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, καταδίκασε την επίθεση ως «αποτρόπαιη» και υπογράμμισε ότι «ο αντισημιτισμός και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στην Αυστραλία».

Σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα ενότητας, το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση και καλεί τους πολίτες «να σταθούν ενωμένοι με συμπόνια και αλληλεγγύη απέναντι στο μίσος και τη βία».

Μετά το αιματηρό περιστατικό, εκδηλώσεις Χανουκά σε άλλες πόλεις, όπως στη Μελβούρνη, ακυρώθηκαν προληπτικά, ενώ οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας σε συναγωγές και εβραϊκούς χώρους σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επίθεση στο Μποντάϊ έρχεται σε ένα κλίμα αυξανόμενων αντισημιτικών περιστατικών στην Αυστραλία από τον Οκτώβριο του 2023, με εμπρησμούς, βανδαλισμούς και απειλές κατά εβραϊκών στόχων. Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και την προστασία των κοινοτήτων που στοχοποιούνται.

Με πληροφορίες από Guardian