Για εκτενείς συνομιλίες με Ευρωπαίους και Ζελένσκι έκανε λόγο ο Τραμπ - «Πολυεθνική δύναμη» στην Ουκρανία προτείνει η ΕΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε εκτενείς και εποικοδομητικές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, πιστεύει ότι «τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά».

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας.

Αισιόδοξος ο Τραμπ με τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης - σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters - ότι είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και συνομιλίες με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. «Είχαμε μια πολύ μεγάλη και πολύ καλή συζήτηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι, όπως είπε, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν πολλές συνομιλίες και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εξελίξεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας προσαρμοσμένες στο μοντέλο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία — μια άνευ προηγουμένου πρόταση, δεδομένου ότι το Κίεβο δεν είναι μέλος της Συμμαχίας.

Οι εγγυήσεις, που χαρακτηρίστηκαν ως «τύπου Άρθρου 5», συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια διήμερων συνομιλιών στο Βερολίνο και περιλαμβάνουν μηχανισμούς αυστηρής επιτήρησης και αποτροπής κλιμάκωσης, ενώ οι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα παραμείνουν στο τραπέζι επ’ αόριστον, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ευρωπαίοι προτείνουν να ηγηθούν «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία

Οι ηγέτες δέκα ευρωπαϊκών κρατών και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότειναν σήμερα να ηγηθούν μιας «πολυεθνικής δύναμης» στην Ουκρανία και να υποστηρίξουν τον ουκρανικό στρατό που θα περιοριστεί σε 800.000 βάσει του υπό διαπραγμάτευση ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Αυτή η «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα συγκροτηθεί από εθελοντικές συνδρομές κρατών και θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που υπογράφουν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Σουηδίας και της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου συμφώνησαν με την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν «για να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μέτρα για την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

We are discussing security guarantees. And before taking any steps on the battlefield, both the military and the civilian population must have a clear understanding of what the security guarantees will be. This is very important.



We are working on putting all of this on paper… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2025

Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων – που «θα πρέπει να διατηρηθούν στο επίπεδο των 800.000 στρατιωτικών σε καιρό ειρήνης» – κι έναν μηχανισμό εποπτείας της εκεχειρίας, εφόσον φυσικά επιτευχθεί.

Υπογραμμίζεται πως «οι αποφάσεις για εδαφικά ζητήματα εναπόκεινται στον λαό της Ουκρανίας, αφότου ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας τεθούν σε ισχύ».

Επισημαίνεται εξάλλου πως εναπόκειται στη Ρωσία να δείξει «τη βούλησή της να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη, αποδεχόμενη το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ» και «τη δέσμευσή της για τερματισμό των εχθροπραξιών, αποδεχόμενη μια κατάπαυση του πυρός».

Καγκελάριος Μερτς: Ίσως η μεγαλύτερη διπλωματική δυναμική από την έναρξη του πολέμου

Για την «ίσως μεγαλύτερη διπλωματική δυναμική» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται από χθες σε εξέλιξη στο Βερολίνο και ευχαρίστησε για αυτό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έδωσε πέντε βασικά σημεία - προϋποθέσεις ενδεχόμενης συμφωνίας.

Now is the time for peace. pic.twitter.com/WkuNBcvgvA — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 15, 2025

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εγγυάται την κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για αυτήν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αυτό που έχουν θέσει στο τραπέζι οι ΗΠΑ εδώ στο Βερολίνο όσον αφορά τις νομικές και υλικές εγγυήσεις είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», ανέφερε και τόνισε ότι «εργαζόμαστε μαζί για την κατάπαυση του πυρός — Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί». Η κατάπαυση του πυρός δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «θα πρέπει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και να επιτρέψει και να προωθήσει την ανοικοδόμησή της», υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τώρα μια ευκαιρία για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία», λέγοντας χαρακτηριστικά, «αυτός ο σπόρος είναι ακόμα μικρός, αλλά η ευκαιρία είναι πραγματική».

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ακόμη απόψε «να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο και να ενισχύσουμε τη συμμαχία μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης», ενώ, αναφερόμενος στη Ρωσία, σημείωσε ότι «θέλουμε να την πείσουμε να σταματήσει τις τακτικές κωλυσιεργίας και να προχωρήσει προς μια κατάπαυση του πυρός». Οι Ευρωπαίοι «θα διατηρήσουμε και θα αυξήσουμε την πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

For the first time since the war began, a ceasefire now seems possible.



We want to move along the path to peace together with the Ukrainians, our European partners, and the United States.



I believe that today, in Berlin, we are taking an important step forward on that path. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 15, 2025

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Γερμανο-ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ, ο καγκελάριος Μερτς είχε αναφερθεί εκ νέου στην πρότασή του για χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, απευθύνοντας δραματική έκκληση στα κράτη-μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν για την αποδέσμευσή τους στην προσεχή σύνοδο κορυφής. «Αυτό θα στείλει ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα, ότι η συνέχιση αυτού του πολέμου είναι άσκοπη», επισήμανε και δήλωσε ότι ο ίδιος εργάζεται «σε διάφορα πεδία» προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σύνοδος θα καταλήξει σε συμφωνία επί του θέματος την Πέμπτη ή, εάν χρειαστεί, την Παρασκευή. Έκανε μάλιστα λόγο για «βασικό ζήτημα» όσον αφορά την ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν δεν το κάνουμε, η ικανότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληγεί σοβαρά για χρόνια, αν όχι για περισσότερο και θα δείξουμε στον κόσμο ότι, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας, είμαστε ανίκανοι να σταθούμε ενωμένοι και να δράσουμε για να υπερασπιστούμε την πολιτική μας τάξη σε αυτήν την ευρωπαϊκή ήπειρο», προειδοποίησε.

Μετά την ομιλία του, την οποία παρακολούθησε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν, με τον κ. Μερτς να είναι εμφανώς συγκινημένος.

Με πληροφορίες από Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ