Βίαιες συγκρούσεις σε αντι-μεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές

Μία ειρηνική αρχικά διαμαρτυρία κατά της μετανάστευσης στη Χάγη μετατράπηκε σε βίαιες συγκρούσεις το Σάββατο, όταν εκατοντάδες διαδηλωτές ήρθαν σε σύγκρουση με την αστυνομία, έβαλαν φωτιά σε περιπολικό και προκάλεσαν ζημιές σε γραφεία πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συμμετέχοντες, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν μαύρα ρούχα και κρατούσαν ολλανδικές σημαίες και σύμβολα ακροδεξιών ομάδων, πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις της τάξης απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Η κυκλοφορία σε παρακείμενο αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά, ενώ βανδαλισμοί σημειώθηκαν και στα γραφεία του κεντροαριστερού κόμματος D66, με σπασμένα τζάμια. Ο επικεφαλής του κόμματος, Ρομπ Γιέτεν, καταδίκασε τη βία, γράφοντας στα social media: «Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, κάνετε λάθος. Η χώρα μας δεν θα παραδοθεί σε ακροδεξιούς εξτρεμιστές».

Ο προσωρινός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοοφ, χαρακτήρισε τα επεισόδια «εντελώς απαράδεκτα» και τόνισε ότι η αστυνομία και οι εισαγγελείς θα φροντίσουν για τη σύλληψη και την παραπομπή των υπευθύνων.

Η συγκέντρωση είχε αρχικά οργανωθεί από τη νεαρή «Els Rechts» μέσω κοινωνικών δικτύων για να εκφράσει διαμαρτυρία κατά της μετανάστευσης και να ζητήσει αυστηρότερους νόμους για το άσυλο. Μετά τα επεισόδια, η διοργανώτρια καταδίκασε τη βία, δηλώνοντας ότι δεν είχε προβλέψει τέτοιο αποτέλεσμα και ότι δεν θα είχε διοργανώσει την εκδήλωση εάν γνώριζε την εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Ολλανδίας, προγραμματισμένες για τις 29 Οκτωβρίου, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω διαφωνιών για τη μεταναστευτική πολιτική. Ο ηγέτης του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), Γκέερτ Βίλντερς, καταδίκασε επίσης τη βία, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».