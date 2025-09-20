ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βίαιες συγκρούσεις σε αντι-μεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές

Οι δυνάμεις της τάξης απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βίαιες συγκρούσεις σε αντι-μεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Μία ειρηνική αρχικά διαμαρτυρία κατά της μετανάστευσης στη Χάγη μετατράπηκε σε βίαιες συγκρούσεις το Σάββατο, όταν εκατοντάδες διαδηλωτές ήρθαν σε σύγκρουση με την αστυνομία, έβαλαν φωτιά σε περιπολικό και προκάλεσαν ζημιές σε γραφεία πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συμμετέχοντες, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν μαύρα ρούχα και κρατούσαν ολλανδικές σημαίες και σύμβολα ακροδεξιών ομάδων, πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις της τάξης απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Βίαιες συγκρούσεις σε αντι-μεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Η κυκλοφορία σε παρακείμενο αυτοκινητόδρομο διακόπηκε προσωρινά, ενώ βανδαλισμοί σημειώθηκαν και στα γραφεία του κεντροαριστερού κόμματος D66, με σπασμένα τζάμια. Ο επικεφαλής του κόμματος, Ρομπ Γιέτεν, καταδίκασε τη βία, γράφοντας στα social media: «Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, κάνετε λάθος. Η χώρα μας δεν θα παραδοθεί σε ακροδεξιούς εξτρεμιστές».

Βίαιες συγκρούσεις σε αντι-μεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Ο προσωρινός πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοοφ, χαρακτήρισε τα επεισόδια «εντελώς απαράδεκτα» και τόνισε ότι η αστυνομία και οι εισαγγελείς θα φροντίσουν για τη σύλληψη και την παραπομπή των υπευθύνων.

Η συγκέντρωση είχε αρχικά οργανωθεί από τη νεαρή «Els Rechts» μέσω κοινωνικών δικτύων για να εκφράσει διαμαρτυρία κατά της μετανάστευσης και να ζητήσει αυστηρότερους νόμους για το άσυλο. Μετά τα επεισόδια, η διοργανώτρια καταδίκασε τη βία, δηλώνοντας ότι δεν είχε προβλέψει τέτοιο αποτέλεσμα και ότι δεν θα είχε διοργανώσει την εκδήλωση εάν γνώριζε την εξέλιξη.

Βίαιες συγκρούσεις σε αντι-μεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές Facebook Twitter
Φωτ.: EPA

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Ολλανδίας, προγραμματισμένες για τις 29 Οκτωβρίου, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω διαφωνιών για τη μεταναστευτική πολιτική. Ο ηγέτης του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), Γκέερτ Βίλντερς, καταδίκασε επίσης τη βία, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από τη Φλόριντα στη Λουιζιάνα: Το «ντόμινο» των αντιεμβολιαστών απειλεί τα σχολεία

Διεθνή / Από τη Φλόριντα στη Λουιζιάνα: Το «ντόμινο» των αντιεμβολιαστών απειλεί τα σχολεία

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ. και οι σύμμαχοί του πιέζουν Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες να καταργήσουν τους εμβολιασμούς στα σχολεία - Ποιες πολιτείες αντιστέκονται και ποιοι φοβούνται «ντόμινο» κατά της δημόσιας υγείας
LIFO NEWSROOM
Ο Ισραηλινοαμερικανός όμηρος που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς επιστρέφει στον στρατό

Διεθνή / Ο Ισραηλινοαμερικανός όμηρος που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς επιστρέφει στον στρατό

Ο νεαρός στρατιώτης, που μεγάλωσε στις ΗΠΑ και μετακόμισε στο Ισραήλ στα 18 του για να καταταγεί εθελοντικά στη ταξιαρχία Γκολάνι, είχε απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023
LIFO NEWSROOM
Ιράν: Διαδηλώσεις στη μνήμη της Μάχσα Αμινί – Καταγγελίες για καταστολή και νέους κινδύνους θανάσιμης ποινής

Διεθνή / Ιράν: Διαδηλώσεις στη μνήμη της Μάχσα Αμινί – Καταγγελίες για καταστολή και νέους κινδύνους θανάσιμης ποινής

Αν και οι φετινές κινητοποιήσεις ήταν μικρότερες σε μέγεθος από αυτές του 2022, οι συγκεντρωμένοι επανέλαβαν τα αιτήματα για τερματισμό του καθεστώτος
LIFO NEWSROOM
Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Διεθνή / Η ICE ανοίγει 300 νέα γραφεία και σχεδιάζει το μεγαλύτερο κυνήγι μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ

Η ICE προχωρά σε μαζική επέκταση με 300 νέα γραφεία και 10.000 προσλήψεις πρακτόρων και νομικών - Ποιες πολιτείες στοχεύονται και τι σημαίνει η “ICE Surge” για τη μετανάστευση στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
«Έξυπνη» κυβερνοεπίθεση αναστατώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο Χίθροου και τις Βρυξέλλες

Διεθνή / «Έξυπνη» κυβερνοεπίθεση αναστατώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο Χίθροου και τις Βρυξέλλες

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν σήμερα στην Ευρώπη προειδοποιούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους και να προσέρχονται εγκαίρως
LIFO NEWSROOM
 
 