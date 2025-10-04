ΔΙΕΘΝΗ
Λονδίνο: Συλλήψεις διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν στην Τραφάλγκαρ για την απαγόρευση τoυ Palestine Action

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις συλλήψεις κατά τη διάρκεια μιας σιωπηλής διαμαρτυρίας - Πάνω από 100 συλλήψεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. από τις διαδηλώσεις στην πλατεία Τραφάλγκαρ / Χ
Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, μεταξύ αστυνομίας και πολιτών  που διαμαρτύρονταν για την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action.

Η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις στην Τραφάλγκαρ, σε μια διαδήλωση που οι διοργανωτές ήλπιζαν να είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, ενάντια στην απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τη βρετανική κυβέρνηση.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις συλλήψεις κατά τη διάρκεια μιας σιωπηλής διαμαρτυρίας υπέρ της ομάδας. Η πρώτη σύλληψη σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 μ.μ., όταν καθισμένοι διαδηλωτές έβγαλαν στυλό και έγραψαν συνθήματα υπέρ της Palestine Action.

Δεκάδες αστυνομικοί είχαν παραταχθεί για να ξεκινήσουν τις συλλήψεις των διαδηλωτών, οι οποίοι κάθονταν σιωπηλοί στο πεζοδρόμιο της πλατείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι, παρόλο που συμμετείχαν εκατοντάδες διαδηλωτές -πολλοί από αυτούς μεγαλύτερης ηλικίας και συνταξιούχοι-  η συγκέντρωση πιθανόν να μη σπάσει το ρεκόρ συλλήψεων.


Δύο ώρες μετά την έναρξη της διαμαρτυρίας, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι περίπου 1.000 άτομα ήταν καθισμένα κρατώντας πλακάτ. Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι 175 άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων έξι ατόμων που ξεδίπλωσαν πανό στη Γέφυρα του Γουεστμίνστερ.

Η επικεφαλής της Ομοσπονδίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Paula Dodds, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί στο Λονδίνο είναι «ψυχικά και σωματικά εξαντλημένοι» λόγω της συνεχούς διαχείρισης διαδηλώσεων.

«Αρκετά. Η προσοχή μας θα έπρεπε να είναι στραμμένη στο να κρατάμε ασφαλείς τους πολίτες, ειδικά σε περίοδο αυξημένου κινδύνου τρομοκρατικής επίθεσης. Αντ’ αυτού, αστυνομικοί καλούνται συνεχώς να διαχειρίζονται ατελείωτες διαδηλώσεις και δέχονται επίθεση επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Πού είναι το σωστό σε αυτό;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε παρά τις εκκλήσεις του Κίρ Στάρμερ να ακυρωθεί η κινητοποίηση, προκειμένου να «σεβαστούν τη θλίψη των Βρετανών Εβραίων», ενώ Εβραίοι εκπρόσωποι χαρακτήρισαν την ενέργεια «απίστευτα άστοχη», ειδικά μετά τη δολοφονία δύο ατόμων σε τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από Guardian

 
