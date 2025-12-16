Ισχυρός σεισμός στη Ζάκυνθο, αισθητός σε Πάτρα και Πύργο - Το σχόλιο Τσελέντη

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Ζάκυνθο τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στον υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ζακύνθου και έγινε αισθητή σε περιοχές της Πάτρας και του Πύργου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 89 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 8,5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Περίπου μία ώρα αργότερα ακολούθησε μετασεισμός, σύμφωνα με πληροφορίες μικρότερης έντασης.

Σεισμός στη Ζάκυνθο: Το σχόλιο του Άκη Τσελέντη

Με ανάρτηση στο Facebook, ο καθηγητής Γεωφυσικής, Άκης Τσελέντης, άφησε το σχόλιό του για τον σεισμό στη Ζάκυνθο, όπου όπως υπογράμμισε, «υπάρχει ζώνη ρηγμάτων που το τελευταίο καιρό φαίνεται να είναι ενεργοποιημένη» και στη συνέχεια, υπενθύμισε τα μέτρα προφύλαξης σε περίπτωση σεισμού.

«ΣΗΜΕΡΑ 16/12/2025 03:41, IΣXYPH,M=5.2,EΠIK:345 XΛM. Δ AΘHNAΣ, 89 XΛM. ΔNΔ TOY AΓIOY ΛEONTA ZAKYNΘOY.

Επειδή υπάρχει ζώνη ρηγμάτων ΝΔ της Ζακύνθου που το τελευταίο καιρό φαίνεται να είναι ενεργοποιημένη λόγω του μικρού εστιακού βάθους, σεισμοί αυτής της τάξης γίνονται αισθητοί όχι μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και στην Ευρύτερη περιοχή (Πάτρα, Πύργο κλπ), σας υπενθυμίζω τα γνωστά μέτρα προφύλαξης», έγραψε και παρέθεσε σχετική εικόνα.