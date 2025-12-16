IRC: Το Σουδάν για τρίτη χρονιά πρώτο στη λίστα της με τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου

Το Σουδάν για τρίτη συνεχή χρονιά πρώτο στη λίστα της IRC με τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου

Το Σουδάν βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στην πρώτη θέση της λίστας της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (IRC) με τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.

Την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών σε έναν εμφύλιο πόλεμο που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, η «κραυγή» φορέων και οργανώσεων για βοήθεια προς το Σουδάν ενισχύεται.

Φέτος είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που το Σουδάν κατατάσσεται πρώτο στον κατάλογο με τις 20 χώρες όπου εντοπίζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος να ξεσπάσουν νέες ανθρωπιστικές κρίσεις ή να επιδεινωθούν οι ήδη υπάρχουσες.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της IRC, Ντέιβιντ Μίλιμπαντ: «Αυτό που βλέπει η IRC επί του πεδίου δεν είναι ένα τραγικό ατύχημα. Ο κόσμος δεν αποτυγχάνει απλώς να ανταποκριθεί στην κρίση. Οι πράξεις και τα λόγια την παράγουν, την παρατείνουν και την ανταμείβουν. Η κλίμακα της κρίσης στο Σουδάν, η οποία κατατάσσεται πρώτη στον φετινό κατάλογο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει καταγραφεί ποτέ, είναι χαρακτηριστική αυτής της διαταραχής».

Ο πόλεμος στο Σουδάν και οι χώρες που το ακολουθούν στη λίστα της IRC

Ως αφετηρία του πολέμου ορίζεται ο Απρίλιος του 2023, όταν ο τακτικός στρατός ήρθε σε άμεση αντιπαράθεση με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Έκτοτε, η χώρα βιώνει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 12 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί, ενώ οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να τους βοηθήσουν. Πολλοί εκτοπισμένοι έχουν πέσει θύματα βίας, ληστειών και σεξουαλικών επιθέσεων. Σύμφωνα με τον κατάλογο της IRC, στη δεύτερη θέση με τις σοβαρότερες κρίσεις βρίσκονται τα παλαιστινιακά εδάφη, ενώ ακολουθούν το Νότιο Σουδάν, η Αιθιοπία και η Αϊτή.

Από την πλευρά της, η IRC υπογραμμίζει, ότι, αν και οι χώρες αυτές αντιστοιχούν μόλις στο 12% του παγκόσμιου πληθυσμού, συγκεντρώνουν το 89% των ανθρώπων που έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια ώρα, καθίσταται σαφές, πως έως το 2029 εκτιμάται ότι σε αυτές τις χώρες θα ζουν περισσότεροι από τους μισούς ακραία φτωχούς παγκοσμίως.

Στις υπόλοιπες χώρες του καταλόγου περιλαμβάνονται η Μιανμάρ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Μαλί, η Μπουρκίνα Φάσο, ο Λίβανος, το Αφγανιστάν, το Καμερούν, το Τσαντ, η Κολομβία, ο Νίγηρας, η Νιγηρία, η Σομαλία, η Συρία, η Ουκρανία και η Υεμένη.