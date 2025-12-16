ΑΔΕΔΥ - 24ωρη απεργία: Ποιοι συμμετέχουν - Τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, επηρεάζοντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την εκπαίδευση.

Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ συμμετέχει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, τασσόμενη κατά του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και ως πράξη υποστήριξης στις κινητοποιήσεις των αγροτών που παραμένουν στα μπλόκα.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν, η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

ΑΔΕΔΥ - 24ωρη απεργία: Συμβολικό λουκέτο στους δήμους

Οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), παραμένουν κλειστοί συμβολικά, ενώ

η ΚΕΔΕ απευθυνει κάλεσμα στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή, με βασικότερο των αιτημάτων, την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ. Η κινητοποίησης θα επηρεάσει τη λειτουργια των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των δήμων, που θα ανασταλεί. Ωστόσο, πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται από ττολουκέτο σε κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΑΠΗ κλπ. Στη απεργία συμμετέχουν και οι δημοτικοί υπάλληλοι, λόγω συμμετοχής της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

ΑΔΕΔΥ - 24ωρη απεργία: Ο ιδιωτικός τομέας

Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα. Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11:00 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες – μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για σήμερα Τρίτη (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

ΑΔΕΔΥ - 24ωρη απεργία: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αν οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στην απεργία. Ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, λόγω των συγκεντρώσεων που είναι προγραμματισμένες, για τις 12 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στις 18:30, στο Σύνταγμα.

Αύριο Τετάρτη οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση, με διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από τις 11:00 έως τις 17:00.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την 24ωρη απεργία

«Απόφαση 39ου Συνεδρίου

24ωρη Πανελλαδική – Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής – Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών!

Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία!».

