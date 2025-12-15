Οι Γάλλοι γερουσιαστές ενέκριναν τον προϋπολογισμό του 2026

Οι γερουσιαστές στη Γαλλία ενέκριναν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, προετοιμάζοντας το έδαφος για διαπραγματεύσεις υψηλού κινδύνου μεταξύ των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου στο τέλος της εβδομάδας.

Η συντηρητική πλειοψηφία της Γερουσίας ψήφισε υπέρ με 187 ψήφους έναντι 109 που ψήφισαν κατά, μετά την αναθεώρηση του νομοσχεδίου, το οποίο η βαθιά διχασμένη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν κατάφερε να περάσει τον περασμένο μήνα, αφού απέρριψε τις φορολογικές διατάξεις του.

Νέα συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας

Μετά την ψηφοφορία στη Γερουσία, η οποία αποτελεί δείκτη του επιπέδου πολιτικής υποστήριξης για τον προϋπολογισμό, θα εναπόκειται σε μια κοινή επιτροπή επτά βουλευτών και από τα δύο σώματα να συνεδριάσει την Παρασκευή για να καταρτίσει μια νέα έκδοση του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Δεκεμβρίου.

Η ψηφοφορία αυτή θα μπορούσε να δώσει την τελική έγκριση του προϋπολογισμού.

Εάν οι βουλευτές δεν καταλήξουν σε συμφωνία για μια νέα έκδοση, η κυβέρνηση πιθανότατα θα υποβάλει έκτακτη νομοθεσία για να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να συνεχίσει να δαπανά, να εισπράττει φόρους και να δανείζεται προσωρινά κατά το νέο έτος, έως ότου εγκριθεί ένας κατάλληλος προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θέλει να περιορίσει το έλλειμμα του δημόσιου τομέα σε λιγότερο από 5% το επόμενο έτος, από το εκτιμώμενο 5,4% φέτος - το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Περιορισμένα τα περιθώρια ελιγμών στο γαλλικό κοινοβούλιο

Ωστόσο, η μειοψηφική κυβέρνησή του έχει ελάχιστα περιθώρια ελιγμών στο διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, όπου οι διαμάχες για τον προϋπολογισμό έχουν ήδη ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχασε την πλειοψηφία του στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βουλή ενέκρινε με μικρή πλειοψηφία τον προϋπολογισμό για την κοινωνική ασφάλιση, ο οποίος περιελάμβανε διατάξεις για την αναστολή της εξαιρετικά αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023, ως βασική παραχώρηση προς τους σοσιαλιστές βουλευτές, των οποίων η υποστήριξη είναι απαραίτητη στον Λεκορνί για την ψήφιση του νόμου. Η τελική, επίσημη ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Οι τροπολογίες στη Γερουσία και η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έχουν αφήσει το έλλειμμα στο 5,3%, πράγμα που σημαίνει ότι η μεικτή επιτροπή των βουλευτών αντιμετωπίζει δύσκολες διαπραγματεύσεις για να βρει τρόπους εξοικονόμησης πόρων από τον προϋπολογισμό, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Με πληροφορίες από Reuters