Την επόμενη φορά που θα συναντήσετε την Τζέσικα Ράμπιτ στην Disneyland, δεν θα είναι πλέον με το χαρακτηριστικό κόκκινο, σέξι φόρεμά της- οι ώμοι της θα είναι καλυμμένοι, καθώς και το υπόλοιπο σύνολο.

Επίσης, η πρώην τραγουδίστρια του nightclub θα κάνει πια καινούργια δουλειά, εκείνη της ντετέκτιβ.

Το Roger Rabbit's Car Toon Spin, που άνοιξε το 1994 στην Mickey’s Toontown, είναι μια «σκοτεινή» βόλτα βασισμένη στη διάσημη ταινία «Who Framed Roger Rabbit».

Εκεί οι επισκέπτες έβρισκαν την Τζέσικα Ράμπιτ δεμένη σε ένα πορτ μπαγκάζ. Αυτό μέχρι πρότινος αφού πλέον απομακρύνθηκε και στην θέση της υπάρχουν βαρέλια με οξύ.

Η Walt Disney Imagineering φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει τον χαρακτήρα πιο δυναμικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Disneyland ετοιμάζει μια πιο relevant εκδοχή της Τζέσικα Ράμπιτ, την οποία σκοπεύει να βάλει στο επίκεντρο μιας ολοκαίνουργιας πλοκής που δεν έχει καμία σχέση με την σέξι περσόνα της.

Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση αφορά μόνο το θεματικό πάρκο της Disney. Η επερχόμενη ταινία «Who Framed Roger Rabbit 2», που θα κυκλοφορήσει το 2022, ακολουθεί τον Ρότζερ Ράμπιτ ενώ «σώζει την Τζέσικα και τους γονείς τους», όπου η Τζέσικα Ράμπιτ θα εμφανιστεί όπως συνήθως.

Η διάσημη σκηνή της ταινίας «Ποιος παγίδευσε τον Ρότζερ Ράμπιτ», όπου τραγουδά το «Why Don't You Do Right».

Στην Disneyland, ωστόσο, η Τζέσικα Ράμπιτ θα φοράει καμπαρντίνα, καθώς είναι πλέον ιδιωτική ντετέκτιβ. Σε νέα ταμπέλα στο χώρο αναμονής θα αναγράφεται επίσης πως «η Τζέσικα Ράμπιτ θα γίνει το καινούργιο μάτι της Mickey’s Toontown».



Here's some more information about the new Roger Rabbit's Car Toon Spin backstory at Disneyland. This poster will be displayed in the queue.



