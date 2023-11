Η δημόσια συγγνώμη του Timbaland στην Britney Spears - Την είχε αποκαλέσει τρελή

Δημόσια συγγνώμη κατά τη διάρκεια ενός live του στο TikTok, ζήτησε ο Timbaland από την Britney Spears, μετά τις δηλώσεις του που προκάλεσαν σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Timbaland συγκεκριμένα σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Sounds Architects: A Producer Conversation», ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με τον Justin Timberlake, και όταν έφτασε η συζήτηση στις αποκαλύψεις που έκανε η Britney Spears στο βιβλίο της για την σχέση τους, απάντησε: «Ήθελα να του τηλεφωνήσω και να του πω “Τζέι, πρέπει να βάλεις ένα φίμωτρο σε αυτή την τρελή”», προκαλώντας πλήθος αρνητικών αντιδράσεων.

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι η Britney Spears εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να κάνει κάτι για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου.

Timbaland says Justin Timberlake should have put a “muzzle” on Britney Spears, following the release of her memoir:



“I wanted to call JT and say 'Man! You should have put a muzzle on that girl.'”



pic.twitter.com/vigncOOXLG