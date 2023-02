Η διαφήμιση του Μπεν Άφλεκ για τα Dunkin' Donuts στο Super Bowl έγινε viral- και δικαίως

Η διαφήμιση του Μπεν Άφλεκ στο Super Bowl 2023 για τα Dunkin' Donuts έχει προκαλέσει μια μικρή φρενίτιδα στα social media, όπου στέφθηκε «νικήτρια» από νωρίς στο παιχνίδι μεταξύ Kansas City Chiefs και Philadelphia Eagles.

Το διαφημιστικό σποτ, που προβλήθηκε στη διάρκεια του πρώτου διαλείμματος, δείχνει τον Μπεν Άφλεκ να εργάζεται στο drive-thru ενός καταστήματος Dunkin' Donuts στη Μασαχουσέτη, παραδίδοντας στους ανυποψίαστους πελάτες τις παραγγελίες τους.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται επίσης στη διαφήμιση, οδηγώντας μέχρι το παράθυρο παραλαβής, πριν ρωτήσει τον σύζυγό της: «Τι κάνεις; Αυτό κάνεις όταν λες ότι θα δουλεύεις όλη μέρα;».

Δείτε ολόκληρη την διαφήμιση:

Η αγάπη του Μπεν Άφλεκ για τα Dunkin' είναι ευρέως γνωστή κι έχει γίνει meme τους τελευταίους μήνες, αφού φωτογραφίζεται συχνά έξω με καφέδες του συγκεκριμένου brand και σακούλες από το μαγαζί, οπότε λογικό οι φανς του να κατενθουσιαστούν με τη συνεργασία τους.

«Η διαφήμιση του Μπεν Άφλεκ για τα Dunkin Donuts μόλις κέρδισε το Super Bowl. Ούρλιαξα», σχολίασε η Stephanie Lulay του Block Club Chicago.

«Ο Μπεν Άφλεκ δεν έδειχνε ποτέ πιο ευτυχισμένος, ήταν στο στοιχείο του», έγραψε στο Twitter η Lauren Comitor του The Atlethic MLB.

screaming crying into my dunks pic.twitter.com/yQQOpNSQgO — Lisa Kashinsky (@lisakashinsky) February 12, 2023

Ben Affleck’s Dunkin Donuts commercial just won the Super Bowl. IYKYK. I screamed. pic.twitter.com/cIUAuJG2dK — Stephanie Lulay (@slulay2) February 12, 2023

Ben Affleck has never looked happier, dude was in his element — Lauren Comitor (@laurencomitor) February 12, 2023

Ο Kirk A. Bado, συντάκτης της National Journal, έκανε λόγο για «θριαμβευτική επιστροφή του Μπεν Άφλεκ», μετά το viral meme της περασμένης εβδομάδας, επειδή έδειχνε βαριεστημένος στη διάρκεια των βραβείων Grammy.

Triumphant return of Ben Affleck — Kirk A. Bado (@kirk_bado) February 12, 2023

«Τα ντόνατς του Μπεν Άφλεκ αξίζουν ήδη περισσότερο από τα crypto που πουλούσε ο Ματ Ντέιμον», έγραψε ο δημοσιογράφος των New York Times, Dave Itzkoff.

The donuts that Ben Affleck pitched are already worth more than the crypto Matt Damon was selling — Dave Itzkoff (@ditzkoff) February 12, 2023

«Η διαφήμιση των Dunkin' Donuts του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ κερδίζει τον Μπράντλεϊ Κούπερ και τη μαμά του στο T-Mobile», σχολίασε ο Will Cain, συμπαρουσιαστής του Fox & Friends.

«Το καλύτερο που έχει γυριστεί ποτέ!», συμφώνησε ο Καναδός ηθοποιός Devon Sawa.

The Ben Affleck Dunkin’ Donuts commercial is the greatest thing ever filmed!!!!!! — devon sawa (@DevonESawa) February 12, 2023

«Η Τζένιφερ Λόπεζ που έρχεται με ένα μίνι βαν (!!) στη διαφήμιση του συζύγου της, Μπεν Άφλεκ για τα Dunkin' Donuts στο SuperBowl είναι η καλύτερη υποκριτική δουλειά που έχει κάνει φέτος», σχολίασε η κριτικός κινηματογράφου Courtney Howard.

Jennifer Lopez rolling up in a minivan (!!) in hubby Ben Affleck’s @dunkindonuts #SuperBowl ad is the best acting she’s done this year. pic.twitter.com/CaUIs3ymbb — Courtney Howard (@Lulamaybelle) February 12, 2023

Ο Μπεν Άφλεκ δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό People ότι ο ρόλος ήταν κατάλληλος γι' αυτόν επειδή «ο κόσμος πιστεύει ότι ήδη δουλεύω για τα Dunkin».

«Νομίζω ότι συνδέθηκα κάπως με αυτό, και ακούστηκε σαν μια διασκεδαστική ευκαιρία να παίξω με αυτή τη σύνδεση», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο με το backstage της διαφήμισης: