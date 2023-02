Ο Μπεν Άφλεκ βαριόταν πολύ στα Grammy και φάνηκε- Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μπεν Άφλεκ κατάφερε να γίνει viral στα Βραβεία Grammy, αλλά για τον πιο λάθος λόγο- το βαριεστημένο, ή για πολλούς ίσως και «δυστυχισμένο» ύφος του, δίπλα στην Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο 50χρονος ηθοποιός συνόδευσε την 53χρονη σύζυγό του στην χθεσινή τελετή απονομής, αλλά οι εκφράσεις του προσώπου του έδειχναν ότι θα προτιμούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού εκτός από την Crypto.com Arena.

«Όσο άσχημη κι αν είναι η μέρα σας, σας υπόσχομαι ότι δεν είστε τόσο δυστυχισμένοι όσο ο Μπεν Άφλεκ στα Grammy αυτή τη στιγμή», έγραψε στο Twitter ένας δημοσιογράφος.

Just remember, nothing is a bad as it looks like Ben Affleck feels at the Grammys. pic.twitter.com/D348cyfBG8