Η Rihanna έγκυος ξανά: Περιμένει δεύτερο παιδί- Αποκάλυψε την κοιλιά στο Super Bowl 2023

Η Rihanna είναι έγκυος και περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Η 34χρονη τραγουδίστρια, εμφανίστηκε στη σκηνή του Super Bowl 2023, στη διάρκεια του ημιχρόνου, ντυμένη στα κόκκινα, αποκαλύπτοντας την κοιλιά της και έγινε η πρώτη έγκυος που πρωταγωνιστεί στο halftime show.

Τη μεγάλη αποκάλυψη έκανε από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισής της, χαϊδεύοντας την κοιλιά της και αφήνοντας ανοιχτό το φερμουάρ του outfit της -μια ολόσωμη φόρμα πάνω από ένα εφαρμοστό κορμάκι- ώστε να φαίνεται.

Εκπρόσωπος της Rihanna επιβεβαίωσε την είδηση στο περιοδικό People.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια με τον σύντροφό της, ράπερ A$AP Rocky, έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Μάιο του 2022.

Στο χθεσινό Super Bowl, ο A$AP Rocky βρισκόταν επίσης εκεί, και τραβούσε βίντεο την εμφάνισή της, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, χορεύοντας παράλληλα μαζί της.

Η Rihanna αποκάλυψε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2022 ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον 33χρονο ράπερ, μέσα από μια φωτογράφιση με φουσκωμένη κοιλιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Πηγή δήλωσε στο People ότι είναι «κατενθουσιασμένη που θα γίνει μαμά» και «δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη».

«Ό,τι κάνει η Rihanna, το κάνει με δικό της τρόπο και στους δικούς της χρόνους, και το να αποκτήσει ένα μωρό δεν διαφέρει», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι ήταν ενθουσιασμένο με το μωρό που έρχεται.

«Είναι ακριβώς όπως κάθε άλλο ζευγάρι μελλοντικών γονέων. Ναι, τυχαίνει να είναι διάσημοι, αλλά είναι απλά το πιο χαριτωμένο, χαζοχαρούμενο νεαρό ζευγάρι που περιμένει παιδιά».

Η Rihanna άνοιξε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στο Super Bowl με το «B--- Better Have My Money» και ερμήνευσε επίσης τις επιτυχίες της «Run This Town» και «Umbrella».

Πριν καλωσορίσουν το πρώτο τους παιδί, δήλωσε στο Elle ότι, ως φαν του franchise The Real Housewives, πιστεύει ότι το στυλ ανατροφής της θα είναι παρόμοιο με αυτό της Teresa Giudice από το Real Housewives of New Jersey.

«Η Teresa από το Jersey δεν παίζει με τα παιδιά της. Θα σε ισοπεδώσει για τα παιδιά της. Και αυτό έχει μεγάλη απήχηση σε μένα, γιατί νιώθω ότι αυτός είναι ο τύπος της μητέρας που θα γίνω», δήλωσε. «Ψυχοπαθής με αυτό».