Η Britney Spears συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η τραγουδίστρια συνελήφθη στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια, αφέθηκε ελεύθερη και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

φωτογραφία Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Η Britney Spears συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για φερόμενη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με επιβεβαίωση από τις τοπικές αρχές και αμερικανικά μέσα.

Η 44χρονη τραγουδίστρια φέρεται να ακινητοποιήθηκε από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια γύρω στις 9.30 το βράδυ στην κομητεία Ventura. Καταγράφηκε στα κρατητήρια τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με τα αρχεία κράτησης της κομητείας, έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου. Εκπρόσωποι της τραγουδίστριας δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο λογαριασμός της στο Instagram φάνηκε να έχει απενεργοποιηθεί, αν και η Spears στο παρελθόν έχει διακόψει προσωρινά την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η σύλληψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Spears έχει κρατήσει χαμηλότερο δημόσιο προφίλ, μετά τον τερματισμό της πολυετούς δικαστικής επιμέλειας που έληξε το 2021. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς η υπόθεση εξελίσσεται.

