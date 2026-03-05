Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τέσσερις νέες αιτήσεις για παραρτήματα στην Ελλάδα

Τέσσερα πανεπιστήμια του εξωτερικού κατέθεσαν αίτηση για παραρτήματα στην Ελλάδα.

Οι αιτήσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού κατατέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Τα τέσσερα πανεπιστήμια που υπέβαλαν πλήρεις φακέλους, σύμφωνα με τον νόμο 5094/2024, είναι τα εξής:

Georgetown University

Iowa State University οf Science and Technology

European University Cyprus

Roger Williams University

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Georgetown University σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ επισημαίνεται ότι τρεις από τις σχολές του κατατάσσονται στις 20 πρώτες θέσεις παγκοσμίως.

Αίτηση υπεβλήθη και από το University of Sunderland για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος αλλά για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Για ποια πανεπιστήμια ζητείται επαναξιολόγηση

Την ίδια ώρα ζητείται επαναξιολόγηση των αρχικών αιτήσεων για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ από τα:

University of Essex

Université Sorbonne Paris Nord

London Metropolitan University

University of Derby

The University οf West London

Οι αιτήσεις αναμένεται να διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Οι φάκελοι θα διαβιβαστούν επίσης, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), προκειμένου να εξετασθούν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις των παραρτημάτων.

Τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν η ΕΘ.Α.Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση δεν αποτελεί και αδειοδότηση και ότι η ημερομηνία της έναρξης λειτουργίας των παραρτημάτων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των φακέλων από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και από τον βαθμό αρτιότητας των αιτήσεων.

Τέλος, πρέπει να συνεκτιμηθούν ο συνολικός αριθμός και τα χαρακτηριστικά των αιτήσεων, σε συνάρτηση με τη στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και τη συμπληρωματική λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. προς το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ