Britney Spears: Πούλησε έναντι 200 εκατ. τα δικαιώματα στα τραγούδια της

Η Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα στο σύνολο του μουσικού της ρεπερτορίου στην ανεξάρτητη εταιρεία μουσικών εκδόσεων Primary Wave, με τη συμφωνία να εκτιμάται κοντά στα 200 εκατ. δολάρια. Οπως μετέδωσε το BBC, η πώληση έκλεισε στις 30 Δεκεμβρίου, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι ακριβείς όροι και το τελικό τίμημα.

Η Primary Wave δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ εκπρόσωποι της Spears δήλωσαν ότι δεν θα τοποθετηθούν.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια εμφανίζεται αποστασιοποιημένη από τη μουσική βιομηχανία. Τον Ιανουάριο του 2024 είχε δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει, ενώ η τελευταία της κυκλοφορία ήταν το «Hold me Closer», ένα ντουέτο με τον Elton John που κυκλοφόρησε το 2022.

Η Primary Wave έχει αποκτήσει στο παρελθόν δικαιώματα που συνδέονται με τα estates καλλιτεχνών όπως ο Notorious BIG, ο Prince και η Whitney Houston. Τα τελευταία χρόνια, αντίστοιχες πωλήσεις δικαιωμάτων έχουν κάνει και άλλα μεγάλα ονόματα, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Bruce Springsteen και τον Justin Bieber. Ο Springsteen πούλησε το υλικό του στη Sony το 2021 έναντι 500 εκατ. δολαρίων, ενώ ο Bieber φέρεται να έκλεισε συμφωνία ύψους 200 εκατ. δολαρίων με την Hipgnosis Songs Capital το 2023.

Η Spears έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και έχει κυκλοφορήσει εννέα στούντιο άλμπουμ από το 1999. Η πώληση των δικαιωμάτων έρχεται μετά από μια ταραχώδη περίοδο στη ζωή της. Το 2021 έληξε η 13ετής κηδεμονία της, ένα νομικό καθεστώς που έδινε στον πατέρα της έλεγχο στα οικονομικά και σε πλευρές της προσωπικής της ζωής. Το 2023 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία The Woman in Me, όπου περιέγραψε τις εμπειρίες της από εκείνη την περίοδο.

Με πληροφορίες από BBC