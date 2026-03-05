Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 1.230 νεκροί στο Ιράν - Φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί απώλειες ζωών, με τον απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται ραγδαία καθώς οι αεροπορικές επιθέσεις επηρεάζουν τόσο στρατιωτικούς όσο και αμάχους.

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 1.230, ενώ προηγούμενες ανακοινώσεις ανέφεραν λίγο κάτω από 1.000 θανάτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, ο απολογισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 175 μαθήτριες και προσωπικό σχολείου στο Μινάμπ, θύματα μιας πυραυλικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

Το Αμερικανικό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταγράφει 1.114 θανάτους αμάχων, εκ των οποίων 181 παιδιά, ενώ άλλοι 926 θάνατοι βρίσκονται υπό επανεξέταση.



Οι απώλειες όμως, δεν περιορίζονται στο Ιράν. Στο Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άτομα, εκ των οποίων εννέα σε ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπεϊτ Σεμές την 1η Μαρτίου. Στις ΗΠΑ έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις.

Στον Λίβανο τουλάχιστον 77 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, ενώ στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και τα ΗΑΕ καταγράφονται συνολικά εννέα ακόμη θάνατοι σε επιθέσεις που συνδέονται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται και οι επιθέσεις επηρεάζουν πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Facebook Twitter Φωτ. Al Jazeera

Γιατί επιτέθηκαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν;

ΗΠΑ και Ισραήλ ισχυρίζονται ότι προέβησαν σε προληπτικά πλήγματα για να εξουδετερώσουν απειλές που θεωρούσαν ότι προερχόταν από το Ιράν.

Το Σάββατο οι δύο χώρες εξαπέλυσαν ευρείες επιθέσεις σε πυραυλικές, στρατιωτικές και ηγετικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, Τεχεράνης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία από το 1989. Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δεκάδων σημαντικών στελεχών της ισχυρής Φρουράς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Το Ισραήλ περιέγραψε τις ενέργειες ως «προληπτικό πλήγμα» για να απομακρύνει απειλές κατά της ύπαρξής του, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να δράσουν προληπτικά ενόψει πιθανών ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Παρατηρητές σημειώνουν ότι οι σχέσεις Ιράν-ΗΠΑ και Ιράλ-Ισραήλ είναι εχθρικές από την επανάσταση του 1979, με το Ιράν επί δεκαετίες να καλεί για την εξάλειψη του Ισραήλ και να αντιτίθεται σθεναρά στις αμερικανικές πολιτικές στην περιοχή.

Το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και οι κατηγορίες ότι επιδιώκει όπλα μαζικής καταστροφής αποτελούν επίσης βασικές πηγές έντασης, κάτι που η Τεχεράνη ωστόσο αρνείται επανειλημμένα.Σε αντίδραση στις επιθέσεις, το Ιράν χαρακτήρισε τις ενέργειες ΗΠΑ και Ισραήλ ως «παράνομες» και εξαπέλυσε ευρύ φάσμα επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ισραηλινές και αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις. Σύμφωνα με αναφορές, οι επιθέσεις έχουν πλήξει και χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, όπως το Κατάρ, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ και έχουν επεκταθεί σε μη στρατιωτικούς στόχους, όπως ξενοδοχεία και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν κατηγορείται επίσης για επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, με αποτέλεσμα η σημαντική θαλάσσια δίοδος του Χορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου, να βρίσκεται ουσιαστικά εκτός λειτουργίας.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει διακοπές στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας σε χώρες όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία και έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ πλοία έχουν δεχθεί εκρήξεις και διαρροές πετρελαίου.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος;

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων ποικίλλουν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στις πρώτες ημέρες ότι η στρατιωτική δράση μπορεί να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, προσθέτοντας όμως ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα αν χρειαστεί.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η εκστρατεία θα «συνεχιστεί όσο χρειάζεται». Η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις εστίες τους στο Ιράν και τον Λίβανο.

Οι αεροπορικές πτήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Μέσης Ανατολής έχουν διακοπεί, γεγονός που έχει επηρεάσει σοβαρά την κυκλοφορία πολιτών και την οικονομία.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την διάρκεια του πολέμου παραμένουν υψηλές, καθώς η σύγκρουση έχει λάβει χαρακτήρα όχι μόνο στρατιωτικό αλλά και οικονομικό, επηρεάζοντας την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Με πληροφορίες από BBC / Al Jazeera